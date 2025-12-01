Глава государства принял акима Алматинской области

Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщил Марат Султангазиев, за последние три года валовый региональный продукт области вырос в 1,8 раза — с 3,4 трлн до 6 трлн тенге. Краткосрочный экономический индикатор за январь – октябрь текущего года составил 109,7%. В регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.

Главу государства проинформировали, что за 9 месяцев этого года экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов. При этом 90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве – на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции. Количество товарных молочных ферм увеличено до 11 единиц.

Отдельным блоком была представлена информация о социальном развитии региона. За 10 месяцев 2025 года в области было введено в эксплуатацию около 950 тысяч квадратных метров жилья. Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.

Президенту также доложили о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков. Число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По итогам встречи Глава государства поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.

