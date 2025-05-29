Глава государства принял министра энергетики ОАЭ

Президент
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Собеседники обсудили пути практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая инициативу по увеличению двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов

Фото: Акорда

На полях Международного форума Астана Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент с теплотой вспомнил свою недавнюю встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в Астане, в ходе которой состоялись продуктивные переговоры и были подписаны более 20 коммерческих соглашений на общую сумму 5 млрд долларов.

Сухейль аль-Мазруи высоко оценил организацию Международного форума Астана и поблагодарил за теплый прием.

Собеседники обсудили пути практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая инициативу по увеличению двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов. Как сообщил министр, эмиратская сторона уже активно приступила к выполнению соглашений, подписанных в ходе визита наследного принца Абу-Даби в Казахстан.

В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в энергетике, агропромышленном комплексе и транспортной сфере.

#Казахстан #президент #энергетика #ОАЭ

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