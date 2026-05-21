Глава государства принял акима Павлодарской области

Айман Аманжолова
Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона за 2025 год и первый квартал 2026 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам прошлого года в Павлодарской области обеспечена положительная динамика по всем основным показателям.

Асаин Байханов сообщил, что в экономику региона привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, рост составил более 47%. По темпам привлечения инвестиций область занимает одну из лидирующих позиций в стране.

Объем промышленного производства за 2025 год достиг 4,1 трлн тенге. В регионе добывается 58% угля, вырабатывается 42% электроэнергии и производится 58% ферросплавов от общего объема страны.

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 9,6% и составил 571,4 млрд тенге. Среди регионов страны область занимает первое место по применению влагосберегающих технологий орошения, что позволило обеспечить значительный объем урожая картофеля, а также подсолнечника и гречихи.

Аким Павлодарской области проинформировал Президента о ходе исполнения социальных обязательств. В регионе создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест, построены 2 городские и 3 сельские школы, а также 30 объектов здравоохранения. В текущем году планируется возвести еще две школы и реализовать пять крупных социально значимых проектов.
 
По итогам 2025 года обеспечен 100% доступ сельского населения к чистой питьевой воде. Полностью обновлен общественный транспорт в трех городах области.

Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигла 96%, проведен ремонт 621 км автомобильных и внутрипоселковых дорог. В этом году планируется завершить асфальтирование подъездных дорог ко всем перспективным селам региона.

Асаин Байханов представил Главе государства информацию об исполнении его поручений по строительству нового моста через реку Иртыш, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и парка «Шахтер», обновлению трамвайного парка, строительству ГРЭС-3, а также реализации проекта «Долина центров обработки данных».
 
Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил развитию авиационного сообщения с городом Экибастуз, поручив акиму области проработать вопрос открытия нового аэропорта.

Реализация этого проекта позволит значительно повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона, что придаст новый импульс дальнейшему социально-экономическому развитию области.
 
По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса.

