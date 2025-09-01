Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «ШОС плюс», проходящем под лозунгом «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.

По словам Главы государства, формат «ШОС плюс», запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к Организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.

– Это крайне важно с учетом тревожных тенденций в мире. Они всем присутствующим здесь хорошо известны. Повторяться на эту тему нет смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций. Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на «точку невозврата».