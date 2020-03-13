Президент
Глава государства провел заседание Штаба оперативного реагирования
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители Правительства и ряда государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент заявил, что весь мир вступает в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача сохранения экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности.



Заслушан доклад Премьер-министра Аскара Мамина о принимаемых Правительством усилиях по снижению влияния негативных внешних факторов на экономику страны.

По мнению Главы государства, принятые меры по противодействию распространению коронавируса, направленные на защиту здоровья наших граждан, являются оправданными и своевременными. Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.

Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы.
Глава государства потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.

Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан.

Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.



Правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей.

Правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест.

Глава государства дал поручение выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса.

Акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.

Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.

Популярное

Все
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Гражданские инициативы: как государство развивает и поддерживает проекты НПО
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Казахстанская полнометражная лента «От» («Огонь») режиссера Айжан Касымбек завоевала Гран-при на международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге
Модель ответственности и неравнодушия
Мотивация плюс квалификация
Для планомерной диверсификации экономики
На пути к большой сцене
Платежи по просроченному долгу
Кубок остается дома
Дипломатия еще не проиграла
Из студентов в заключенные?
Под контролем
Вопросы – на контроль
Факторы безопасности и стабильности
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Более 500 человек ищут пропавшего мальчика в ВКО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Президент , Политика , Мажилис
Новую платформу в поддержку реформ Президента разрабатывает…
Президент , Поручения , Сельское хозяйство
Токаев поручил завершить в срок уборочную кампанию в СКО
Президент , Крупные ДТП
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
Президент
Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]