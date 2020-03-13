Глава государства провел заседание Штаба оперативного реагирования
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители Правительства и ряда государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президент заявил, что весь мир вступает в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача сохранения экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности.
Заслушан доклад Премьер-министра Аскара Мамина о принимаемых Правительством усилиях по снижению влияния негативных внешних факторов на экономику страны.
По мнению Главы государства, принятые меры по противодействию распространению коронавируса, направленные на защиту здоровья наших граждан, являются оправданными и своевременными. Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.
Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы.
Глава государства потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.
Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан.
Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.
Правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей.
Правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест.
Глава государства дал поручение выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.
Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса.
Акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.
Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.