Глава государства рассказал о масштабной трансформации ТиПО

Президент
62

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стоит задача превратить наши колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование – с производством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение. В настоящее время более 100 тысяч студентов проходят практику на базе 18 тысяч предприятий. Свыше четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования. Реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоустройством. Параллельно идет профориентационная работа, чтобы обучение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии", - сказал он, выступая в формате видеоконференцсвязи на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Особое внимание уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов. В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются международные стандарты, привлекаются зарубежные менеджеры, развивается академическая мобильность. Более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей».

Глава государства подчеркнул, что государством принимаются меры по повышению престижа рабочих профессий и формированию в обществе новой трудовой культуры и признания заслуг людей труда.

"В конечном счете, наша главная цель – превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан. Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров, это крайне важное направление совместной работы. Уверен, активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалистов, ускорить внедрение современных технологий. И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан", - добавил Токаев.

#Токаев #Образование #колледжи

