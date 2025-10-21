В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с открытием завода, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства напомнил, что два года назад, во время визита в Костанай, было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а сегодня, в соответствии с соглашением с корпорацией KIA Motors, начинает работу полноценное предприятие.

Также в ходе выступления Президент подчеркнул, что на сегодня в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний.

Глава государства выразил искреннюю признательность президенту KIA Corporation Хо-сунг Сонгу и компании KIA Corporation, отметив масштаб проделанной работы и укрепление взаимовыгодных, плодотворных связей между сторонами.

«Сегодняшнее знаменательное событие является ярким примером стратегического партнерства и успешных отношений между Казахстаном и Республикой Корея. Республика Корея – это надежный партнер Казахстана в Азии. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении нашего сотрудничества. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний. При этом есть все основания утверждать, что автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным тому подтверждением. Корпорация KIA входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей, а также является одной из трех самых популярных автомобильных марок среди казахстанцев. Символично, что название бренда KIA складывается из двух иероглифов – «восходящий» и «Азия». Компания, действительно, стала ярким воплощением нового экономического подъема и возрождения Азии. KIA – корпорация будущего, автомобили которой гармонично сочетают передовые технологии, выразительный дизайн и высокую надежность», – сказал Президент.

Кроме того, в ходе мероприятия стало известно, что компания планирует запустить корпоративный учебный центр.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что KIA как социально ответственная компания вносит весомый вклад в развитие человеческого капитала и активно инвестирует в подготовку квалифицированных специалистов.

«Мировой автогигант еще до запуска завода в нашей стране начал выстраивать долгосрочное сотрудничество с казахстанскими и корейскими университетами и колледжами. Кроме того, для подготовки квалифицированных кадров компания планирует запустить корпоративный учебный центр. Своим примером KIA показывает, что забота о сотрудниках – это важная часть ее организационной культуры, создающей атмосферу подлинного уважения и искренней солидарности. Именно такое отношение к людям рабочих профессий способствует утверждению в нашем обществе ценностей трудолюбия и социальной справедливости», – прокомментировал Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что на заводе сделан упор на локализацию производства, что позволит значительно повысить казахстанское содержание в выпускаемой продукции.