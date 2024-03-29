Глава китайской компании рассказал Токаеву о строительстве ветряных станций

Глава государства принял председателя совета директоров State Power Investment Corporation Лю Миншэна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В рамках рабочего визита в КНР президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что дочерняя компания China Power International Holding активно работает в Казахстане. За последние 5 лет был создан ветроэнергетический проект в Жанатасе, а также построена солнечная электростанция в Караганде.

Глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях с ориентировочным объемом инвестиций более 1 млрд долларов.

Лю Миншэн также сообщил о намерении изучить перспективы осуществления крупномасштабных гидроэнергетических проектов и строительства парогазовых турбин в Казахстане.

Президент отметил, что наша страна заинтересована в привлечении лучших международных технологий и практик в сфере возобновляемой энергии.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Лю Миншэна принять участие в Международном форуме Астана, намеченном на июнь 2024 года.