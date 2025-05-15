Департаментом АФМ по ЗКО завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ РК, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге, в последующем – обналичил средства со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота.

Кроме того, внеся ложные сведения в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте, он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы». Для подтверждения правомерности их получения подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств. На полученные преступным путем средства он приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, оформив недвижимость на родственника.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки «Exeed LX». Общая стоимость составила 198 млн тенге. Сам он содержится под стражей.