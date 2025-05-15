Департаментом АФМ по ЗКО завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
По информации АФМ РК, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге, в последующем – обналичил средства со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота.
Кроме того, внеся ложные сведения в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте, он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы». Для подтверждения правомерности их получения подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств. На полученные преступным путем средства он приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, оформив недвижимость на родственника.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки «Exeed LX». Общая стоимость составила 198 млн тенге. Сам он содержится под стражей.