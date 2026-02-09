Глава Минтруда рассказал Токаеву о планах министерства на 2026 год

Президент
133

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о приоритетных направлениях работы ведомства в этом году

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Аскарбек Ертаев проинформировал о планируемых мерах по содействию занятости населения, представил планы по совершенствованию системы адресной социальной помощи, по обеспечению долгосрочной устойчивости системы пенсионного обеспечения и сохранению достойного уровня пенсионных выплат.

По его словам, ожидается переход от временной занятости к созданию устойчивых и качественных рабочих мест, повышение трудовой мобильности и более тесная увязка системы образования с потребностями рынка труда. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи, включая граждан из категории NEET.  

Министерство намерено усилить адресность поддержки за счет цифровых инструментов оценки, а также расширить практику социального контракта с обязательным вовлечением трудоспособных получателей в меры занятости.

Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью. Ведомство планирует дальнейшее развитие подушевого финансирования специальных социальных услуг, повышение стандартов их качества, расширение доступа к реабилитационным услугам и техническим средствам, а также обеспечение инклюзивной занятости.

Также министр проинформировал Президента о планах по реализации Концепции миграционной политики до 2030 года.

Предусматривается повышение управляемости и прогнозируемости миграционных процессов, балансирование внутренней миграции, а также совершенствование регулирования трудовой миграции с акцентом на защиту внутреннего рынка труда.

В свою очередь Глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости и доходов населения, усиление контроля адресности социальной поддержки, совершенствование пенсионной системы, реализацию сбалансированной миграционной политики, развитие инклюзивных подходов в социальной защите, а также укрепление системы охраны труда и профилактики трудовых рисков с использованием цифровых решений.

#Токаев #Минтруда #планы

