Глава Минздрава прокомментировала информацию о своей "подписи" под петицией в поддержку Биртанова и Абишева

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният прокомментировала информацию о своей подписи под петицией в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра Олжаса Абишева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в Сенате Парламента РК, опровергла информацию о том, что она якобы написала заявление в правоохранительные органы на Олжаса Абишева в связи с обнаружением своей подписи под петицией в поддержку осужденных.

«Неправильная у вас информация. Не на него подала. Кто-то без моего ведома и согласия от моего имени, используя мои персональные данные, участвовал в петиции, и там незаконно использовались мои персональные данные, в том числе ИИН. Поэтому, учитывая, что я руководитель госоргана, и любое мое заявление расценивается населением как позиция Минздрава, я написала заявление разобраться, кто это сделал и с какой целью», – пояснила она.

Министр добавила, что не знает, кто распространил недостоверную информацию о ней.

«Я не знаю кто (распространил информацию – прим. ред.), я только заявила, что кто-то использовал мои персональные данные. (…) Я вам ответила, что не заявляла на Абишева, я заявила, чтобы узнали, кто от моего имени выражает свое мнение», – подчеркнула Гиният.