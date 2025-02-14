Глава НОК Головкин поздравил хоккеистов с титулом чемпионов Азиатских игр

Хоккей
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В финальном матче сборная Казахстана одержала уверенную победу над Японией со счетом 5:0

Фото: пресс-служба НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана поздравил мужскую сборную Казахстана по хоккею с завоеванием золотых медалей зимних Азиатских игр в Харбине-2025, сообщает Kazpravda.kz

«Поздравляю мужскую сборную Казахстана и весь тренерский штаб с «золотом» Азиатских игр в Харбине! Я лично присутствовал на всех играх нашей сборной и видел, с какой самоотдачей игроки каждый раз выходят на лед, показывая сплоченную игру. Вы в очередной раз доказали, что являетесь лидерами азиатского хоккея. Весь Казахстан сегодня был с вами, спасибо за радость победы в заключительный день Азиатских игр-2025», - отметил Геннадий Головкин.

В финальном матче сборная Казахстана одержала уверенную победу над Японией со счетом 5:0, что позволило хоккеистам РК подняться на первую ступень пьедестала.

Бронзовыми призерами стала сборная Южной Кореи.

Ранее женская сборная Казахстана по хоккею стала серебряными призерами Азиады-2025, уступив по набранным очкам команде из Японии.

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