Фото: пресс-служба Сената
Политика , ООН
Глава ООН обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Председателем 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Маулен Ашимбаев отметил, что за 30 лет между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций сложились прочные отношения. Сотрудничество с ООН является ключевым приоритетом внешней политики страны, добавил спикер.

«Вопросам устойчивого развития уделяется пристальное внимание со стороны Главы государства. Национальные приоритеты Казахстана тесно взаимоувязаны с Целями устойчивого развития и программой ООН, рассчитанной до 2030 года. Обозначенные Организацией цели интегрированы в наши стратегические документы и программы», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также проинформировал Председателя 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Одним из показателей поддержки модернизационной повестки Главы государства стали результаты прошедшего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

По мнению Абдуллы Шахида, проводимые в Казахстане реформы своевременны и вносят значительный вклад в дальнейшее развитие страны и всего общества.

Собеседники также обсудили предстоящее проведение в столице Казахстана VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Было отмечено, что форум играет важную роль в деле продвижения идей толерантности и сближения религий и народов мира.

Руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев отметил, что в числе подтвердивших участие и руководители организаций, входящих в структуру ООН: Альянс цивилизаций ООН и Межпарламентский союз. Ожидается, что в рамках съезда с видеообращением выступит и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«По итогам съезда будет принята декларация. Документ будет содержать ряд важных положений, касающихся активного вовлечения лидеров мировых и традиционных религий в процесс достижения долгосрочной стабильности и мира», – отметил Маулен Ашимбаев.

Абдулла Шахид, в свою очередь, высоко оценил вклад Казахстана и значимость проводимой работы по выстраиванию и усилению межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Он отметил поддержку съезда со стороны ООН и подчеркнул, что роль религиозных лидеров в нынешнее время очень важна для дальнейшего развития мира и укрепления культуры глобального диалога.

Популярное

Все
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Необходим фискальный контроль?
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
А снится нам… цена у дома
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
Туристов манит красота
«Бородатые» объекты Атырау
Поэзия – властитель языка
Юг. Перовск. До революции
Беда от шведских роботов
Отчет перед избирателями
Казахстанки – в пятерке лучших
Судьба Арала
На четвертые сутки...
В долине лотоса
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На речном причале судна отворчали...
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
По дороге из Суыксая
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Политика
Бакытгуль Хаменова освобождена от должности замакима Атырау…
Президент , Международное сотрудничество , ООН
Председатель Генассамблеи ООН дал оценку масштабным реформа…
Политика
Акиму Актау объявлен выговор
Политика , Кадровые назначения
Назначен глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетыс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]