Конституционная реформа в Казахстане должна сделать государство ближе к людям и повысить эффективность работы институтов, заявил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По его словам, предлагаемые изменения не ограничиваются абстрактной модернизацией. Речь идет о новой архитектуре государства, где власть становится прозрачной, подотчетной обществу, а институты работают быстрее и справедливее. Особое внимание уделяется переходу к новой парламентской модели, формированию однопалатного представительного органа и созданию устойчивых механизмов обратной связи.

«Предлагаемые изменения – это не абстрактная модернизация. Это ответ на очень конкретные запросы общества», — подчеркнул Асхат Рахимжанов.

Рахимжанов добавил, что происходящие изменения соответствуют мировым демократическим процессам и поддерживаются международным социал-демократическим сообществом. По его словам, это подтверждает, что реформы в Казахстане воспринимаются как часть глобальной демократической трансформации.

В ходе своего выступления он также зачитал ключевые положения резолюции Социалистического интернационала в поддержку Конституционной реформы в Республике Казахстан.