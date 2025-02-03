Чиновники из Актюбинской области подозреваются в хищении почти 700 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-ти квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально-уязвимых слоев населения. Следственным судом в отношении подозреваемых санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

В рамках расследования наложены аресты на деньги и на различное имущество подозреваемых на сумму более 640 млн тенге. Кроме того, в рамках расследования добровольно частично погашен материальный ущерб в сумме 359 млн тенге.