Глава отдела ЖКХ осужден за хищение 1,3 млрд тенге из бюджета Акмолинской области

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Акмолинский областной суд вынес приговор руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и еще четырем работникам ТОО, растратившим 1,3 млрд тенге из бюджета, сообщает Kazpravda.kz.

Расследование уголовного дела велось по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК.

Согласно материалам уголовного дела, деньги выделялись для строительства объекта электроснабжения поселка Кызылсуат.

"Виновные осуждены к 7 и 8 годам реального лишения свободы. Мера наказания определена судом в зависимости от их участия в данном преступлении", - проинформировали в областном суде.

Дополнительно руководитель отдела ЖКХ пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. А предприниматели лишены права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях на 10 лет.

Приговором суда с осужденных в доход государства взыскан причиненный материальный ущерб, добавили в пресс-службе.