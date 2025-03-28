Фото: пресс-служба Сената

На повестке – задачи по реализации поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального Курултая, пути дальнейшего усиления содействия Сената развитию регионов, а также взаимодействие Палаты с маслихатами по ключевым направлениям.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и представителями общественности особое внимание было уделено вопросам, связанным с реализацией политических, экономических и социальных реформ. В этом ключе Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной реализации задач, поставленных Президентом страны в ходе IV заседания Национального Курултая, для построения Справедливого, безопасного и сильного Казахстана.

Залогом успешного экономического развития страны, как и новых точек роста в регионе, повышения благосостояния граждан, по мнению Спикера Сената, прежде всего, является комплексная работа на всех уровнях, активное участие заинтересованных сторон и конструктивное взаимодействие, в том числе для своевременного принятия необходимых законов.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на IV заседании Национального Курултая подробно остановился на актуальных вопросах развития Казахстана. Развитие экономики регионов обозначено как одно из ключевых направлений. Особое внимание на Курултае уделено вопросам внутренней политики, идеологии, образования. Все озвученные инициативы направлены на реализацию идеи построения справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана. Мы должны системно и эффективно работать над реализацией этих и других задач», – сказал Председатель Палаты и призвал коллег-депутатов маслихатов области активнее принимать участие в законодательной работе Сената на благо достижения общих целей.

В этой связи Председатель Сената напомнил участникам встречи, что в апреле запланировано проведение расширенного заседания Совета по взаимодействию с маслихатами в новом формате, на котором будут обсуждаться задачи, обозначенные Главой государства на II республиканском форуме депутатов маслихата.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев остановился на важных аспектах диверсификации экономики, развития обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Обсудили участники встречи и актуальные для регионов инициативы Главы государства, касающиеся привлечения инвестиций и внедрения новых технологий, запуска современных предприятий и создания рабочих мест.

На сегодняшний день, как было отмечено в ходе встречи, Западно-Казахстанская область занимает одну из лидирующих позиций по темпам роста экономики. Наряду с этим высокие показатели были достигнуты в части ликвидации последствий паводков в прошлом году и по их предупреждению в этом году.

«Сегодня Западно-Казахстанская область вносит большой вклад в развитие таких отраслей страны, как промышленное производство, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Успешно реализуются различные программы и стабильно растет экономика региона. В этом году планируется привлечь 841 миллиард тенге инвестиций, будут реализованы крупные проекты в сфере сельского хозяйства, переработки, промышленности, туризма и других направлениях. Следует отметить оперативность выполнения поставленных Президентом страны задач по ликвидации последствий паводков и оказания помощи пострадавшим в прошлом году. Сегодня ведется системная работа по предупреждению паводков. Сенат, как Палата, представляющая регионы, продолжит работу по содействию развитию региона», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Роль молодежи в реализации реформ и развитии Казахстана обсудили сенаторы в ходе встречи с представителями активной молодежи области в стенах Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова. Как подчеркнул Спикер Сената, драйвером модернизации страны является интеллигентная, образованная, гибкая к требованиям современности молодежь с созидательными ценностями. Поэтому сегодня ведется системная поддержка молодых казахстанцев, реализуются комплексные реформы, разрабатываются стратегические программы и государственные проекты, в том числе по подготовке специалистов новой формации.

«По инициативе Главы государства в стране проводятся масштабные политические, экономические и социальные реформы. Реализуется программа «Национальный фонд – детям». Принят закон о накопительной системе «Келешек», расширены возможности для обучения и прохождения стажировок за рубежом в рамках программы «Болашак». Таким образом, мы видим, что обеспечиваются социальные гарантии, условия для получения качественного образования и личностного роста для молодежи. Поэтому и молодые люди со своей стороны должны осознавать ответственность перед страной и прилагать все усилия для реализации задач, обозначенных Главой государства по построению Справедливого Казахстана», – сказал Спикер Сената и ознакомил участников встречи с законодательной работой Сената по ключевым направлениям.

Кроме того, сенаторы осмотрели дома, которые были построены по поручению Главы государства в пригороде областного центра для пострадавших от прошлогоднего весеннего паводка, посетили Центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью «Ақжайық», который действует совсем недавно и рассчитан на 150 мест. Для граждан с особыми потребностями здесь функционируют кабинет лечебной физкультуры с применением роботизированных комплексов. Имеется также игровой спортзал, где проходят тренировки параспортсменов по бочча, бассейн и учебный корпус со специальными кабинетами для реабилитации.

Ознакомились депутаты и с технологией выпускаемой продукции на предприятиях ТОО «Packaging Systems», специализирующемся на выпуске бигбэгов и вагонных вкладышей для сыпучих грузов, и мебельной фабрики – ТОО «Квант». В ходе встреч с трудовыми коллективами были обсуждены актуальные вопросы, волнующие жителей региона, а также перспективы дальнейшего расширения производств и привлечения инвестиций.