Глава Сената принял участие в форуме QazaqSham

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мероприятие объединило представителей креативной индустрии и медиа сферы Казахстана

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов принял участие в форуме QazaqSham, где ознакомился с новыми проектами в сфере креативной индустрии и обсудил с участниками вопросы, касающиеся подготовки контента на казахском языке, инициированные главой государства, и другие актуальные темы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В последние годы, как отметил Ашимбаев, креативная индустрия получила значительный импульс в развитии. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана институциональная база, а для координации работы по развитию данной отрасли в Министерстве культуры и информации создан Департамент креативных индустрий.

Также приняты меры по разработке пакета государственной поддержки и развития отрасли. В частности, благодаря предусмотренным налоговым льготам для граждан, работающим в креативном секторе, за короткое время доля субъектов в данной индустрии увеличилось на 8%.

Вместе с тем, в предстоящий период системная работа по формированию соответствующей инфраструктуры в стране будет продолжена и потребует новых комплексных решений.

«На третьем заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев акцентировал внимание на казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и международном уровнях. Мы видим, как огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в новых направлениях искусства. У нас растет очень талантливая молодежь», – сказал председатель палаты в своем выступлении и поблагодарил организаторов мероприятия.

Участники форума в ходе своих выступлений отмечали, что для эффективного развития креативной индустрии необходим ряд условий. Из ключевых – создание правовой базы, государственная поддержка сферы и помощь с коммерциализацией продуктов, развитие креативных проектов в регионах страны и так далее.

«Форум QazaqSham – это возможность обсудить актуальные вопросы креативной индустрии и попытаться вывести ее на качественно новый уровень, объединив усилия государства, бизнеса, творческих личностей, образовательных учреждений в рамках подготовки контента на казахском языке. Кроме того, данная площадка позволит контентмейкерам познакомиться с новыми проектами, обменяться опытом, проанализировать подходы к повышению качества контента на государственном языке. Очевидно, что предстоит еще большая работа и здесь важны каждая ваша инициатива и предложение. Надеюсь, что в дальнейшем количество сторон, заинтересованных в креативном секторе и, участвующих в форуме, будет расширяться», – подчеркнул спикер Сената и призвал заинтересованные стороны активизировать совместные усилия по развитию креативной индустрии.

На форуме также выступили: предприниматель, основатель «Phenomenal Kids» Азат Абыкен, историк, археолог-экспериментатор Нуркожа Ерсайын, продюсер Азамат Демеген, основатель YouTube-канала «Balafunny» Алтынай Есенжанова, основатель проекта Aktown в Мангистауской области Нурсултан Мырзабек, представитель проекта «Qonzhyq App» Айнур Малибекова и другие.

Итогом встречи стало подписание меморандума между компаниями о совместном производстве и создании казахоязычного контента на актуальные для детей темы.

 

#Сенат #Ашимбаев #форум #QazaqSham

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