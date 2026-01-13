Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, в последние годы всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Ираном продолжает развивиаться. Двусторонние отношения, основанные на схожих ценностях, демонстрируют высокие темпы во многих сферах. Импульс укреплению казахстанско-иранских связей придал недавний визит главы Ирана в РК.

«Между Казахстаном и Ираном сложился надежный политический диалог на высоком уровне. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между двумя народами. В декабре состоялся официальный визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан. Этот визит, в ходе которого главами государств было принято совместное заявление и подписан ряд важных документов, придал новый импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Наша главная задача – содействовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств», – сказал председатель Палаты и ознакомил дипломата с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Президента.

В частности, Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника о предстоящей парламентской реформе, которая является логическим продолжением масштабной политической модернизации и направлена на повышение эффективности и качества законотворческой работы.

Стороны также отметили важность расширения межпарламентских контактов, выразив обоюдную заинтересованность в обмене законодательным опытом. В этой связи особое внимание было уделено потенциалу групп дружбы, действующих в Парламентах обеих стран.

В ходе встречи, наряду с этим, были обсуждены и вопросы, касающиеся развития духовной дипломатии и реализации совместных проектов в торговой и транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах.