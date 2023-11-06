Глава Сената выступил на конференции в Абу-Даби

Как отметил спикер Сената, сегодняшняя конференция продвигает дух искреннего сотрудничества для благополучия всех народов и преодоления общих вызовов

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в работе конференции «Слияние убеждений: объединение духовных лидеров для планетарного возрождения» в Абу-Даби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Приветствуя участников конференции, Маулен Ашимбаев отметил актуальность её проведения на фоне геополитической нестабильности в мире и снижения эффективности работы международных организаций.

«Когда на Ближнем Востоке и в других регионах происходят жестокие конфликты, встречи духовных лидеров вносят важный вклад в продвижение культуры диалога, основанного на взаимопонимании и уважении. Созидательная роль духовных лидеров сегодня является крайне востребованной. Сегодняшняя конференция продвигает дух искреннего сотрудничества для благополучия всех народов и преодоления общих вызовов. Уверен, что такие встречи укрепляют межконфессиональный диалог и способствуют поиску эффективных путей решения проблем современного мира», – подчеркнул председатель Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что во многих аспектах этот форум перекликается с миссией казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Подчеркнув, что Казахстан является активным участником межрелигиозного диалога, он подробно остановился на ключевых пунктах Концепции развития Съезда до 2033 года, принятой на прошедшем в октябре, в столице Казахстана заседании Секретариата Съезда.

«В предстоящие годы наш Съезд ставил перед собой цель – содействовать усилиям религиозных лидеров и реализации созидательного потенциала духовной дипломатии для решения наиболее актуальных проблем. Мировые духовные лидеры, объединившись, могут внести весомый вклад в разрешение экзистенциальных угроз, стоящих перед человечеством. Среди них преодоление климатических вызовов, уменьшения бедности и неравенства, борьба с экстремизмом, прекращение конфликтов», – сказал Маулен Ашимбаев.

Конференция организована Мусульманским советом старейшин в сотрудничестве с президентством COP28, Святым Престолом, Программой ООН по окружающей среде и проводится в рамках предстоящей Климатической конференции COP28. Поэтому привлечение потенциала религиозных лидеров к решению глобальных экологических проблем – одна из основных тем обсуждения.

В этой связи, Маулен Ашимбаев рассказал о вкладе Казахстана в международные усилия по реагированию на изменение климата. Он подчеркнул, что страна одной из первых ратифицировала Парижское соглашение, а также реализует политику по снижению углеродного следа и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году.

Спикер Сената напомнил, что Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генассамблеи ООН были предложены конкретные инициативы в данной сфере. Среди них – открытие в Алматы регионального офиса ООН по изменению климата и зелёной энергетике.

Участие в работе конференции также приняли лидеры различных религиозных конфессий, экспертного сообщества, ученые, политические деятели и молодежные активисты.

Перспективы развития межпарламентских взаимоотношений между Казахстаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами Маулен Ашимбаев обсудил со своим коллегой – председателем Федерального Национального совета ОАЭ Сакром Аль-Гобашем. Спикер Сената отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, основанный на принципах добрососедства и стратегического партнерства, достигнутый благодаря регулярным и эффективным контактам Президентов двух стран.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев также ознакомил собеседника с масштабной политической модернизацией, реализуемой в Казахстане по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание было уделено формированию новой экономической модели развития. В этой связи спикер Сената выразил заинтересованность в углублении взаимодействия между Парламентами двух стран в сфере законотворчества в предстоящий период.

«Важным практическим шагом на пути формирования новой экономической модели Казахстана является создание необходимой законодательной базы. Мы заинтересованы в изучении законодательной практики Объединенных Арабских Эмиратов по развитию таких сфер, как цифровизация, внедрение инноваций, искусственный интеллект. Кроме того, для нашей страны было бы полезно освоить и ваш опыт в привлечении инвестиций, создании инновационной инфраструктуры», – добавил спикер.

В свою очередь, председатель Федерального Национального совета ОАЭ высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем направлениям.

Важность развития духовной дипломатии на полях форума Маулен Ашимбаев обсудил и с государственным секретарем Святого Престола Кардиналом Пьетро Паролином. Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий выразил слова благодарности Папе Римскому Франциску за личное участие в работе VII Съезда, а также Святому Престолу за активную поддержку и продвижение инициатив казахстанского религиозного форума.

«Мы высоко ценим отношения со Святым Престолом. В прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. За эти годы у нас наладился конструктивный диалог, основанный на взаимопонимании и доверии. Апостольский визит Папы Римского Франциска в нашу страну стал большим событием не только для Казахстана, но и для всего региона. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству в продвижении культуры мира, доверия и диалога», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к собеседнику.

Кроме того, встретился Маулен Ашимбаев и с Генеральным секретарем Всемирного совета церквей преподобным Джерри Пиллэй. Собеседники обсудили концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы.

Маулен Ашимбаев уделил особое внимание важности активизации совместных усилий по развитию межрелигиозного диалога и укреплению нравственных ценностей. Также спикер Сената провел ряд других двусторонних встреч с представителями различных международных и религиозных организаций.

Участники встреч высоко оценили казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия. Они поблагодарили руководство Казахстана за системную работу в этом направлении.