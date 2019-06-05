Глава управления по расследованию авиапроисшествий МИИР РК покинул пост из-за правонарушения подчиненного

Руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Нурлан Жумасултанов добровольно покинул пост из-за правонарушения его подчиненного, сообщает Kazpravda.kz.

Как проинформировали в МИИР, поводом для добровольного увольнения Нурлана Жумасултанова послужило должностное правонарушение главного эксперта управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Асылбека Кетебаева, который подозревается в фальсификации материалов и попытках увода от ответственности виновных лиц при расследовании авиакатастрофы, произошедшей с самолетом Tecnam-2002JFUP-LA231 в Алматинской области 10 августа 2017 года, а также в незаконном отстранении от летной практики курсанта академии гражданской авиации при расследовании инцидента с воздушным судном Tecnam-2002JFUP-LA232 в Жамбылской области 24 июля 2017 года.

Сейчас в отношении Асылбека Кетебаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, 10 августа 2017 года под Алматы во время выполнения учебно-тренировочного задания самолет Tecnam-2002JFUP-LA231 упал в двух километрах от аэродрома Азем. В результате погибли курсант и пилот-инструктор.

24 июля 2017 года учебно-тренировочный самолет совершал полет по территории Алматинской области, но вынужден был совершить аварийную посадку в Жамбылской области. Полет выполнялся курсантом академии гражданской авиации. Пострадавших в этом инциденте не было.

