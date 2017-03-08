​Главная миссия отечественного вуза

Президент поручил сделать образование центральным звеном новой модели экономичес­кого роста. В связи с этим отечественным вузам предстоит решать две взаимосвязанные задачи: во-первых, выпускать востребованного специалиста, способного обеспечивать дальнейший экономический рост казахстанского общества, во-вторых, поднять качест­во подготовки кадров нового поколения до мирового уровня, обеспечив тем самым их глобальную конкурентоспособность. Только тогда, как подчеркнул Лидер нации еще в 2004 году на третьем съезде работников образования, «любой гражданин нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию, сможет стать востребованным в любой стране мира».

В мировой практике главным инструментом оценки качества высшего образования является независимая аккредитация. Мне посчастливилось в качестве эксперта Независимого агентства аккредитации и рейтинга РК (НААР) принять участие в процедурах аккредитации многих вузов республики. Опыт работы в составе экспертной группы НААР, а также достаточно длительный вузовский стаж работы позволяют мне поделиться некоторыми соображениями по поводу состояния и перспектив развития высшего образования в республике в целом, и родном Актюбинском региональном государственном университете им. К. Жубанова (АРГУ) в частности.

Сегодня происходит качественное изменение требований к подготовке специалиста для производства. Поэтому необходимо систематически корректировать учебные планы специальностей совместно с работодателями, так, чтобы выпускник без переподготовки смог начать работу как специалист.

В нашем регионе очень высока востребованность педагогических кадров. Согласно заявке Актюбинского областного департамента образования в 2016/;17 учебном году по некоторым специальностям спрос учителей превышает выпуск. При нехватке учителей выпускники непедагогических специальностей АРГУ остаются невостребованными. Положение усугубляется большой долей малокомплектных школ (56%) в структуре общеобразовательных школ области да и республики в целом. Мы видим выход в двоякого рода объединениях специальностей, по которым осуществляется подготовка кадров. Во-первых, объединить невостребованные и дублирующие университетские специальности с педагогическими специальностями; во-вторых, педагогические специальности объединить по профилю. Например, математика и физика и т. д. Последнее позволило бы обеспечить учителей МКШ работой на полную ставку. Эти меры способствуют сокращению разрыва между городскими и сельскими школами, как подчеркнул Президент в новом Послании.

В современных условиях ­востребованность педагогических кадров напрямую связана с уровнем их полиязычия. По существу, уровень владения выпускником английского языка становится одним из значимых критериев его конкурентоспособности. Выпускникам жизненно необходимо владение английским языком, так как главной причиной низкого уровня академической мобильности (ниже 1%), отсутствия двудипломного образования является низкий уровень владения английским языком студентами, магистрантами и преподавателями. Следовательно, есть настоятельная необходимость принятия неотложных мер по реализации программы поли­язычия. Они могут осуществляться в следующих направлениях: дисциплину «профессионально ориентированный иностранный язык» закрепить за преподавателями выпускающей кафедры; преподавателей, ведущих цикл ООД «иностранный язык», распределить по выпускающим кафедрам специальности; открытие полиязычных учебных групп по всем специальностям и др. В результате будет обеспечено преподавание специальных дисциплин на английском языке.

Анализ контингента обуча­ющихся по уровням подготовки специалистов показывает, что в АРГУ программа подготовки магистрантов и докторантов практически не реализована. Поэтому необходимо открыть магистратуру почти по всем специальностям. Имеется возможность открыть докторантуру по девяти специальностям и диссертационные советы по защите докторских диссертаций (PhD). В результате существенно увеличится контингент обучающихся, в основном за счет улучшения качественного состава, то есть за счет магистрантов и докторантов, а также студентов новых специальностей. Например, дисциплина «робототехника» активно преподается в школах, но специалистов не готовит ни один вуз. А в робототехнике лежит основа IT-технологии, роль которой Глава государства особо подчеркнул в новом Послании.

Для улучшения прикладного характера вузовской науки необходимо открытие парка инновационных технологий, офиса коммерциализации, которые занимались бы патентованием, сертификацией и реализацией научных продуктов ученых. В результате создаются необходимые условия для концентрации ученых, обеспечивается триединство образование – наука – производство. Для финансирования деятельности технопарка можно было бы использовать 1% прибыли недропользователей, которые они должны отчислять для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Подготовка востребованного конкурентоспособного специалиста – патриота страны – главная миссия современного отечественного вуза.