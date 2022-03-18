Послание Главы государства казахстанцы широко обсуждают в социальных сетях.

В своих постах пользователи делятся мыслями по поводу озвученных реформ, ведь эта площадка дает возможность публично высказаться каждому.

По мнению депутата Мажилиса Аманжана Жамалова, в Послании анонсированы новые политические реформы, которые еще предстоит осмыслить.

«Планируется внести порядка 30 изменений в Конституцию. Они будут предусматривать переход от суперпрезидентской республики к президентской респуб­лике с сильным Пар­ламентом. Страна эволюционно движется к последовательной демократизации. Возвращается мажоритарная система выборов в Мажилис с долей 30%. Будет упрощена процедура регистрации политических партий. Так, запланировано снижение регистрационного порога с 20 тысяч до 5 тысяч членов и минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек, – пишет он в Facebook. – Будут созданы три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская. Это потребует перенастройки бюджетной системы и межбюджетных отношений. Слышал мнения, что у бюджета нет на это денег. Такая нелепость. Создание новых областей преду­сматривает перераспределение уже имеющихся ресурсов. Если нужны будут дополнительные расходы, то в бюджете есть резервы на это. Напротив, создание областей придаст новый импульс для развития городов и территорий. Пример тому – Туркестан».

Аманжан Жамалов отмечает, что Президент определил круг первостепенных задач и в социально-экономической сфере. По мнению мажилисмена, Глава государства решительно настроен против валютных спекуляций.

«Об этой проблеме я говорил в своих выступлениях. Небольшая группа участников валютного рынка раскачивает курс в свою пользу, выводит капитал. Национальный банк вынужден сжигать резервы. За валютными спекуляциями нужен жесткий контроль, тогда и курс тенге нормализуется, – обращается депутат к аудитории подписчиков. – Правительству в срочном порядке поручено реализовать пакет антикризисных мер. И здесь медлить нельзя. Нужна быстрая и решительная реакция. У меня есть свои предложения к антикризисным мерам. Я их озвучу в своем очередном депутатском запросе».

Профессиональная оценка

Известный казахстанский гематолог Ирина Пивоварова использует площадку Facebook для обсуждения важных проблемных вопросов в отрасли.

«Выделила для себя главные пункты: первое – возможность организовать партию от здравоохранения, которая по-честному будет защищать интересы медицинского сообщества. Второе – необходимо вовлекать общественность, неправительственный сектор», – считает Ирина Пивоварова.

По ее мнению, запущенные реформы приведут к дебюрократизации, оптимизации нормо­творческого процесса, и в связи с этим от Правительства нужно требовать пересмотра всех последних инициатив с участием общественности и неправительственного сектора, в частности, необходимости децентрализации закупа медицинских услуг в том виде, в котором предлагает Минздрав. Медик аргументирует свою позицию следующим образом: во-первых, регионы не обладают нужным кадровым потенциалом для планирования, тарифообразования, закупа медицинских услуг. Несмотря на наличие респуб­ликанского бюджета и единые тарифы, медицинская помощь в регионах очень разная.

«В регионах нет четких стратегических планов, узкопрофильные службы не имеют приоритетов: в большинстве регионов похоронены ревматологические отделения, нет нацеленности на усиление ресурсности гематологии, онкологии. Большинство регионов на самом деле очень боится и не поддерживает децентрализацию закупа медуслуг, так как подготовиться к декабрю 2022 года невозможно… Буду обращаться к депутатам», – пишет Ирина Пивоварова, излагая в своем посте предложения по реформированию данного процесса и призывая к обсуждению общественность.

Председатель РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана» Рустам Кайрыев считает, что нынешнее Послание Президента народу Казахстана однозначно войдет в историю независимос­ти страны как одно из самых ключевых.

«Это не просто политические реформы, это мегамодернизация, которая укрепляет демократичес­кие институты Казахстана. Оно задело многие направления – политику, социальное благоустройство граждан, государственные структуры, обе палаты Парламен­та, партии, общественные организации, бизнес, силовые структуры и многое другое. Глава государства показал свой демократический настрой, сколько рычагов влияния на политические процессы страны он предложил снять с Президента Казахстана, с самого себя, подчеркнув, что в дальнейшем это будет способствовать демократизации в интересах народа. Будет действовать новый принцип в последующих выборах депутатов всех уровней, также изменения коснулись роли Ассамблеи народа Казахстана в Парламенте. Это просто огромнейшие изменения», – делится он впечатлениями.

Хоть и сдержанный, но оптимизм

Так можно охарактеризовать оценку, которую дают главному программному документу года политологи и популярные блогеры.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев в своем Telegram пишет: «Сами изменения и поправки уже разобраны на цитаты и выдерж­ки. Мнения и оценки разные в экспертном сообществе. В целом сдержанный оптимизм и поддержка. Значительная часть экспертных рекомендаций услышана и встроена. Я же считаю и вижу, что сегодня произошел переход от слов к делу. Получив всю полноту власти, Токаев запустил кардинальную реформу политической системы. Пафосно это звучит или нет, но начало реальной демократизации положено. Приоритет справедливо отдан развитию и усилению представительной ветви власти, особенно на местах».

По мнению политолога, убеж­денного, что более 30 предложенных конституционных поправок – это начало строительства Второй республики, постепенно вырисовывается работающая политическая модель функцио­нирования государства.

Юрист, блогер и спортсмен-любитель Ержан Есимханов, давая оценку Посланию в Telegram, первым делом отмечает, что сильно упрощена процедура регистрации политических партий.

«К чему это приведет? В ближайшее время будет много новых партий. В них придет много амбициозных людей, в том числе из соцсетей. Они будут не очень долговечны – харизматики или переругаются, или устанут. В конечном итоге из этого множества получится четыре-пять сильных партий, как в любой европейской стране. Интересны не те партии, которые будут соз­давать разные харизматики из соцсетей, а больше те, которые будут создаваться объединениями профессионалов – к примеру, промышленниками или аграриями. За ними будущее...

Чего я лично не услышал? Во-первых, что государство собирается делать с повсеместным управленческим параличом, когда хорошие инициативы докатываются до мест в кастрированном виде и даже так не исполняются. И во-вторых, как будет налажен диалог между государством и гражданами по ежедневным проблемам вроде дорог, преступности и качества воздуха. Те инструменты, которые есть сейчас, вроде Open Almaty, давно превратились в фабрику по производству отписок, а в соцсети госслужащие реально идти не хотят или боятся (регистрация аккаунта «для галочки» не в счет)», – пишет Ержан Есимханов.