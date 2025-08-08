Как сообщила руководитель отдела областного управления по развитию языков Маржан Жанасова, уже несколько лет в Актобе успешно действует Центр по обучению языкам, где организованы бесплатные курсы казахского языка для взрослых. Учеба проходит по пятиуровневой системе. Программа рассчитана на 100 академических часов, также предлагаются ускоренные форматы.

– Мы делаем акцент на разговорной речи, чтобы люди не просто знали язык, а свободно использовали его в быту и на работе. Многие слушатели курсов отмечают, что благодаря такому подходу и поддержке преподавателей у них появляется уверенность в общении на казахском, – отмечает Маржан Жанасова.

Центр сотрудничает с 50 организациями, среди которых областные департаменты полиции и по чрезвычайным ситуациям, Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова, частные компании. Преподаватели проводят занятия два-три раза в неделю как в самом центре, так и на базе этих организаций.

С начала года обучение прошли 1 109 человек, 20,6% из них – представители других этносов.

Особое внимание уделяется трем райо­нам – Мартукскому, Каргалинскому и Хромтаускому. Там работают закрепленные преподаватели, которые ведут занятия на местах.

– Мы видим активность со стороны жителей. Люди приходят учиться по собственному желанию, чтобы понимать родных, свободно общаться с коллегами и помогать детям сохранять казахский язык в семье, – делится наблюдениями Маржан Жанасова.

Современные подходы к обучению особенно важны для молодежи. С этой целью в центре активно внедряются цифровые инст­рументы: уже разрабатывается Telegram-бот, с помощью которого можно будет бесплатно получать доступ к учебным материалам, проходить тесты, изучать разговорные шаб­лоны. К примеру, как вес­ти диалог в общест­венных местах, аптеке, такси, ресторане, парикмахерской. Это будет простой и понятный инструмент для самостоятельного обучения, доступный в любое время.

Также работает YouTube-канал, на котором размещаются видеоуроки по казахскому языку и ролики о национальных традициях и культуре. Сейчас совместно с этнокультурными центрами готовятся новые видеоматериалы, в том числе по изучению казахского языка в связке с украин­ским, русским и корейским языками. Такой формат особенно востребован среди молодежи других этносов.

– От студентов поступило предложение запустить языковой подкаст. Он поможет популяризировать казахский язык среди молодежи. Сейчас прорабатываем этот проект, – говорит Маржан Жанасова. – Помимо этого, на разных площадках регулярно проходят мероприятия, посвященные творчеству Абая, Мухтара Ауэзова и других выдающихся казахских поэтов и писателей. Проводятся чтения и обсуждения их произведений, таким образом тоже идет обучение языку. Мы стараемся интегрировать язык в привычную для молодежи среду: через квесты, интеллектуальные игры, викторины, творческие конкурсы, чтобы стимулировать интерес.

Развивается и международное сотрудничество. В прошлом году специалисты управления посетили Оренбург, где встретились с представителями казахской диаспоры, которые выразили желание открыть у себя курсы казахского языка. Актюбинские преподаватели провели для них мастер-классы, передали методичес­кие материалы, рассказали об эффективных подходах к обучению. Взаимодействие с ними продолжается в онлайн-формате.

Для оценки эффективности своей работы управление ежегодно проводит социологичес­кое исследование. В прошлом году оно охватило более 5 тыс. рес­пондентов.

– По итогам опроса 86,2 процента жителей региона владеют государственным языком. Особенно радует рост показателей в многонациональных районах: в Хромтауском районе – 82,4 процента жителей, в Мартукском – 80 процентов, в Каргалинском – 77,9 процента, – приводит данные Маржан Жанасова.

На сегодняшний день основное внимание уделяется тем группам, где наблюдается наибольший потенциал для роста. Работа в этом направлении продолжается, и, по мнению специалистов, ее эффект будет только усиливаться.