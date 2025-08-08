Главное – найти подход

Қазақ тілі
459
Лаура Казихан, Актюбинская область

В регионе создаются все условия для активного обучения казахскому языку и широкого его применения в повседневной жизни.

фото автора

Как сообщила руководитель отдела областного управления по развитию языков Маржан Жанасова, уже несколько лет в Актобе успешно действует Центр по обучению языкам, где организованы бесплатные курсы казахского языка для взрослых. Учеба проходит по пятиуровневой системе. Программа рассчитана на 100 академических часов, также предлагаются ускоренные форматы.

– Мы делаем акцент на разговорной речи, чтобы люди не просто знали язык, а свободно использовали его в быту и на работе. Многие слушатели курсов отмечают, что благодаря такому подходу и поддержке преподавателей у них появляется уверенность в общении на казахском, – отмечает Маржан Жанасова.

Центр сотрудничает с 50 организациями, среди которых областные департаменты полиции и по чрезвычайным ситуациям, Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова, частные компании. Преподаватели проводят занятия два-три раза в неделю как в самом центре, так и на базе этих организаций.

С начала года обучение прошли 1 109 человек, 20,6% из них – представители других этносов.

Особое внимание уделяется трем райо­нам – Мартукскому, Каргалинскому и Хромтаускому. Там работают закрепленные преподаватели, которые ведут занятия на местах.

– Мы видим активность со стороны жителей. Люди приходят учиться по собственному желанию, чтобы понимать родных, свободно общаться с коллегами и помогать детям сохранять казахский язык в семье, – делится наблюдениями Маржан Жанасова.

Современные подходы к обучению особенно важны для молодежи. С этой целью в центре активно внедряются цифровые инст­рументы: уже разрабатывается Telegram-бот, с помощью которого можно будет бесплатно получать доступ к учебным материалам, проходить тесты, изучать разговорные шаб­лоны. К примеру, как вес­ти диалог в общест­венных местах, аптеке, такси, ресторане, парикмахерской. Это будет простой и понятный инструмент для самостоятельного обучения, доступный в любое время.

Также работает YouTube-канал, на котором размещаются видеоуроки по казахскому языку и ролики о национальных традициях и культуре. Сейчас совместно с этнокультурными центрами готовятся новые видеоматериалы, в том числе по изучению казахского языка в связке с украин­ским, русским и корейским языками. Такой формат особенно востребован среди молодежи других этносов.

– От студентов поступило предложение запустить языковой подкаст. Он поможет популяризировать казахский язык среди молодежи. Сейчас прорабатываем этот проект, – говорит Маржан Жанасова. – Помимо этого, на разных площадках регулярно проходят мероприятия, посвященные творчеству Абая, Мухтара Ауэзова и других выдающихся казахских поэтов и писателей. Проводятся чтения и обсуждения их произведений, таким образом тоже идет обучение языку. Мы стараемся интегрировать язык в привычную для молодежи среду: через квесты, интеллектуальные игры, викторины, творческие конкурсы, чтобы стимулировать интерес.

Развивается и международное сотрудничество. В прошлом году специалисты управления посетили Оренбург, где встретились с представителями казахской диаспоры, которые выразили желание открыть у себя курсы казахского языка. Актюбинские преподаватели провели для них мастер-классы, передали методичес­кие материалы, рассказали об эффективных подходах к обучению. Взаимодействие с ними продолжается в онлайн-формате.

Для оценки эффективности своей работы управление ежегодно проводит социологичес­кое исследование. В прошлом году оно охватило более 5 тыс. рес­пондентов.

– По итогам опроса 86,2 процента жителей региона владеют государственным языком. Особенно радует рост показателей в многонациональных районах: в Хромтауском районе – 82,4 процента жителей, в Мартукском – 80 процентов, в Каргалинском – 77,9 процента, – приводит данные Маржан Жанасова.

На сегодняшний день основное внимание уделяется тем группам, где наблюдается наибольший потенциал для роста. Работа в этом направлении продолжается, и, по мнению специалистов, ее эффект будет только усиливаться.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

На родном казахском гвардеец покоряет сердца людей
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]