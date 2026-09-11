Край больших возможностей

Вчера и сегодня

Официальная история района в его современном виде началась в 1935 году, когда у берегов Индерского озера было открыто крупное месторождение боратов и ценных солей. Именно тогда появился рабочий поселок Индерборский. Однако люди знали и ценили эти земли веками. Первое крупное научное описание индерской соли датируется еще 1778 годом, когда здесь побывала экспедиция известного академика Петера Палласа. Долгие годы высококачественная местная соль поставлялась в самые разные регионы Евразии. Главная черта Индерского района – его уникальная геология. Местные недра буквально повторяют таблицу Менделеева. Соляной купол хранит колоссальные запасы бора, гипса, ангидрита, цементного сырья и калийно-магниевых солей. Сегодня Индерский район активно трансформируется из чисто промышленного узла в перспективный туристический и предпринимательский центр.

Развитие современной инфраструктуры остается одним из главных приоритетов района. Сегодня здесь продолжается реализация крупных проектов в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газо- и водоснабжения, а также благоустройства населенных пунктов. Каждый из этих проектов направлен на решение конкретных задач и повышение качества жизни жителей района.

Как рассказывает аким Индерского района Серик Нсанбаев, одним из наиболее масштабных направлений является развитие дорожной инфраструктуры.

– В поселке Индербор продолжается строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах Болашак и Шыгыс. Проект в микрорайоне Болашак предусматривает строительство 11,3 километра дорог общей стоимостью почти 2,9 миллиарда тенге. После его завершения микрорайон будет полностью обеспечен современной дорожной сетью. Не менее важный проект реали­зуется в микрорайоне Шыгыс, где строят пять километров автомобильных и пешеходных дорог. Здесь уже выполнены основные подготовительные работы, а завершение строительства позволит значительно повысить уровень транспортной доступности и безопасности для жителей, – говорит Серик Нсанбаев.

Параллельно ведется строительство еще 10,4 км внутрипоселковых дорог в Индерборе. Новое асфальтовое покрытие появится на улицах, где его ранее никогда не было, что особенно важно для жителей новых жилых массивов. В Индерборе разрабатываются проекты строительства новых тротуаров и дополнительных участков автомобильных дорог, что позволит сделать передвижение жителей более удобным и безопасным. Важным направлением остается развитие инженерных сетей.

– Помимо этого, продолжается модернизация системы наружного освещения. Сегодня из 109 улиц Индербора полностью освещены 77. В текущем году планируется обновить системы освещения еще на 32 улицах. Кроме того, будет оборудовано наружное освещение вдоль двухкилометровой подъездной дороги к селу Аккала от республиканской трассы Атырау – Уральск. Реализация проекта позволит значительно повысить безопасность дорожного движения в темное время суток. Особое внимание уделяется обновлению жилищного фонда. Проводится капитальный ремонт ряда домов. Одновременно решается одна из наиболее актуальных социальных задач – переселение жителей из аварийного жилья. В районе аварийными признаны 15 многоквартирных домов, в которых расположено 183 квартиры. С 2022 года под государственные нужды были выкуплены вместе с земельными участками 16 домов, это 151 квартира, жители которых получили новое жилье. В этом году планируется переселение жителей еще четырех домов, где расположено 38 квартир, – подчеркнул Серик Нсанбаев.

Один из примеров обновления жилого фонда – ремонт двух­этажного старого дома в районном центре. Реализация данного проекта стала частью комплекс­ной работы по обновлению жилищного фонда района и созданию благоприятных условий для проживания населения.

– Капитальный ремонт стартовал в марте этого года и был полностью завершен с опережением установленного графика. За несколько месяцев специалисты выполнили широкий комплекс строительных и ремонтных работ, направленных на восстановление эксплуатационных характеристик здания, повышение его надежнос­ти, безопасности и энергоэффективности. Сначала был полностью демонтирован старый фасад здания. Была заменена кровля, дом обшили полифасадом. Электропроводку обновили вплоть до ввода в квартиры, а на внешней стороне здания подвесили настенные светильники. Также установили новые входные двери и системы домофонии. Над входами смонтировали козырьки. На прилегающей к входу территории уложили тротуарную плитку. В подъездах провели полный ремонт и установили элементы декора и оснащения: люстры, жалюзи, поручни, картины и живые растения, – рассказал директор компании «ҚұрылысТаймКонтракт» Айболат Калауов.

Жители очень рады обновлению.

– Дом наш старый, 1960 года постройки. В последние годы постоянно протекала крыша, водопровод функционировал плохо, жить там было очень сложно. А сейчас у нас в подъезде цветы комнатные на подоконниках, картины висят, у дома – клумбы, молодые деревца, скамейки, игровая зона. Даже мечтать не могли о таком преображении, – говорит жительница дома Айман Мендыгереева.

Благодаря проведенным работам здание приобрело современный и ухоженный вид, а его эксплуатационные качества значительно улучшились. Обновленный дом не только стал эстетически привлекательнее, но и отвечает современным требованиям безопасности и комфорта.

Как говорит глава района, работа по обновлению жилых домов и созданию современной, безопасной и комфортной среды в Индерском районе будет продолжена. Поэтапная реализация подобных проектов направлена на повышение качества жизни населения, улучшение архитектурного облика населенных пунктов и развитие социальной инфраструктуры района.

Инвестиции в будущее

За предыдущие два года в экономику района привлечено 71,8 млрд тенге. Основную долю составляют частные инвестиции. В 2024 году в рамках Национального инвестиционного пула реа­лизованы два проекта – модернизация линии по производству сухих строительных смесей ТОО «ИндерГипс» и строительство автозаправочной станции ТОО «PromGazBP». В 2025 году в Национальный инвестиционный пул включен проект ТОО «AI AGRO KZ» по развитию агропромышленного комплекса общей стоимостью 4,9 млрд тенге. Проект реализуется поэтапно, уже начались первые производственные процессы и создаются новые рабочие места.

– В настоящее время на территории района реализуются 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 19,2 млрд тенге. Они охватывают сельское хозяйство, малый и средний бизнес, промышленность и сферу услуг. В аграрном секторе строятся теп­личный комплекс и пекарня. В сфере малого и среднего бизнеса открываются объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг. Кроме того, ТОО «AI AGRO KZ» реализует проект по производству сафлорового масла. За последние три года в районе реализовано 33 инвестиционных проекта, благодаря которым соз­дано 108 новых рабочих мест. По мере выхода предприятий на полную производственную мощность количество рабочих мест будет увеличиваться, – уточнил Серик Нсанбаев.

В крупном бизнесе АО «Атырау Интергаз» проводит модернизацию инфраструктуры магис­трального газопровода и замену инженерных сетей. Эти работы направлены на повышение на­дежности газоснабжения района. Особое внимание уделяется и привлечению иностранных инвестиций. Во время поездки делегации Атырауской области в Китайскую Народную Респуб­лику состоялись встречи с потенциальными инвесторами, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере геологоразведки и освоения месторождений мергеля и калийных солей. И вот на сегодня поэтапно начинаются геологоразведочные и исследовательские работы. Кроме того, зарубежные компании продолжают проявлять интерес к инвестиционным возможностям Индерского района и рассматривают перспективы дальнейшего сотрудничества. В целом инвестиционный климат района остается стабильным и демонстрирует положительную динамику.

Комфортная среда

Масштабная работа ведется в районе и по благоустройству территорий – строительству новых парков, детских площадок, озеленению. В этом году в селе Бодене после реконструкции состоялось торжественное открытие парка «Ветераны». В рамках проекта территория парка полностью была благоустроена, проведены работы по озеленению. Кроме того, снесен аварийный жилой дом, на месте которого построе­на детская игровая площадка.

Строительство объекта было начато в апреле текущего года и было завершено в обозначенный срок и в полном объеме. Подрядчиком выступило ТОО «Орал Жол Строй», зарекомендовавшее себя как надежное предприятие по реализации подобных проектов.

– В обновленном парке установлены современные игровые комплексы, соответствующие возрастным особенностям детей. Для эффективного проведения жителями свободного времени и приобщения к здоровому образу жизни оборудованы современная детская игровая площадка, воркаут, спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. Территория благоустроена: высажены зеленые насаждения, установлены современные скамейки и элементы уличного благоустройства. Теперь это место отдыха станет удобным общественным пространством для прогулок и занятий спортом, – рассказала директор ТОО Айна Куспанова.

Это не первый опыт работы в районе данной организации. В прошлом году в различных населенных пунктах были возведены четыре игровых пространства для занятия спортом, где предус­мотрены условия для людей разных возрастов.

– В нынешнем году продолжаются работы в трех локациях районного центра, где мы также участвуем в реализации проекта по строительству игровых, спортивных зон для населения. Это позволит людям заниматься спортом, что, несомненно, является лучшим способом внедрить физическую активность в повседневную жизнь, – уточнила Айна Куспанова.

Перспективы развития туризма

Главной туристической достопримечательностью района является уникальное Соленое озеро (Туздыколь) с целебными грязями и минеральными источниками. Местные жители уверенно заявляют, что озерная вода и черная грязь лечат не только болезни суставов, но и астму, и бронхит, и даже гинекологические заболевания. Весной целебное озеро наполняется подпочвенными водами от пробивающихся сквозь глиняные пласты родников, а к лету мелеет.

В 1978 году Туздыколь посетил тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев. Местность, где он останавливался, с тех пор носит название «Димаш тобе». А еще этот район известен своими уникальными с научной точки зрения древними карстовыми пещерами, расположенными в окрестностях озера. Уникальны индерские пещеры по той причине, что их изучение геологами позволяет понять, например, как формировалась когда-то Прикас­пийская низменность. В 2015 году здесь была найдена пещера с ледником, которая могла сущест­вовать еще в эпоху мамонтов. Ученые назвали ее Ледяным папоротником. Здесь же впервые в мире был обнаружен боросодержащий минерал – индерит – как вторичный минерал пещер. Эта находка стала своего рода сенсацией.

– В районе планируют создать современную туристическую зону и курорт на базе Соленого озера и бывших боратных карьеров. Через несколько лет Индерский район станет современным, динамично развивающимся – с сильной экономикой, туристическим потенциалом, современной инфраструктурой и комфортными условиями для жизни населения. Одним из ключевых направлений останется реализация новых инвестиционных проектов, развитие промышленности и сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, – заключил Серик Нсанбаев.