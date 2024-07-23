Главного эколога региона подозревают во взятке
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В Антикоре раскрыли причины задержания руководителя регионального департамента экологии. Как следует из официального комментария, в результате негласных мероприятий в отношении временно исполняющего обязанности руководителя облдепартамента 13 июля был установлен факт взяточничества. Эколог получил часть незаконного вознаграждения – 8,5 млн тенге из ранее оговоренной суммы в 130 млн тенге. Деньги передал замдиректора подрядного предприятия, занимающегося реконструкцией дороги Калбатау – Майкапшагай. Цель взятки – общее покровительство и увод от административной ответственности за нарушение экологического законодательства.