Главного эколога региона подозревают во взятке

«Должностное лицо и руководитель компании задержаны и с санкции суда заключены под стражу, – значится в сообщении Антикора. – Взятка квалифицируется как в особо крупном размере».

Как дополнительно отметили в ведомстве, за последние 3,5 года Агентством зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил 9 млрд тенге. Это третий коррупционный скандал в департаменте экологии ВКО за последний год. В ноябре 2023-го за взяточничество был задержан заместитель руководителя департамента, а в декабре – экс-глава департамента.

В СМИ проект реконструкции дороги Калбатау – Майкапшагай (части трансграничного коридора Омск – Майкапшагай) называют не иначе как многострадальным. Общая протяженность – 231 км, стоимость работ – 84 млрд тенге, срок сдачи в эксплуатацию – лето 2022-го.

Год назад Антикор решил проверить долгострой и вскрыл такие хищения, что присвистнули самые опытные сотрудники. Следователи установили нецелевое использование суммы больше 20 млрд тенге.

В феврале уже этого года грубые нарушения зафиксировали экологи, в том числе игнорирование требований при хранении и учете отходов, загрязнение поч­вы нефтепродуктами, создание несанкцио­нированной свалки, работа асфальто-бетонного завода и строительно-дорожного участка без необходимых разрешений. Штраф подрядчику составил 262 млн тенге.