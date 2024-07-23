Главного эколога региона подозревают во взятке

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Антикоре раскрыли причины задержания руководителя регионального департамента экологии. Как следует из официального комментария, в результате неглас­ных мероприятий в отношении временно исполняющего обязанности руководителя облдепартамента 13 июля был установлен факт взяточни­чества. Эколог получил часть незаконного вознаграждения – 8,5 млн тенге из ранее оговоренной суммы в 130 млн тенге. Деньги передал замдиректора подрядного предприятия, занимающегося реконструкцией дороги Калбатау – Майкапшагай. Цель взятки – общее покровительство и увод от административной ответственности за нарушение экологического законодательства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Должностное лицо и руководитель компании задержаны и с санкции суда заключены под стражу, – значится в сообщении Антикора. – Взятка квалифицируется как в особо крупном размере».

Как дополнительно отметили в ведомстве, за последние 3,5 года Агентством зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил 9 млрд тенге. Это третий коррупционный скандал в департаменте экологии ВКО за последний год. В ноябре 2023-го за взяточничество был задержан заместитель руководителя департамента, а в декабре – экс-глава департамента.

В СМИ проект реконструкции дороги Калбатау – Майкапшагай (части трансграничного коридора Омск – Майкапшагай) называют не иначе как многострадальным. Общая протяженность – 231 км, стоимость работ – 84 млрд тенге, срок сдачи в эксплуатацию – лето 2022-го.

Год назад Антикор решил проверить долгострой и вскрыл такие хищения, что присвистнули самые опытные сотрудники. Следователи установили нецелевое использование суммы больше 20 млрд тенге.

В феврале уже этого года грубые нарушения зафиксировали экологи, в том числе игнорирование требований при хранении и учете отходов, загрязнение поч­вы нефтепродуктами, создание несанкцио­нированной свалки, работа асфальто-бетонного завода и строительно-дорожного участка без необходимых разрешений. Штраф подрядчику составил 262 млн тенге.

#задержание #взятка #экология #Антикор

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