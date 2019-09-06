​Главный адресат – простой человек

В областном акимате обсудили основные положения Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

В расширенной встрече актива региона под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина приняли участие государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК Жайсан Ахметов, депутаты областного и городского маслихатов, акимы Актобе и районов, руководители государственных учреждений, представители общественности, неправительственных, этнокультурных объединений, члены информационных групп, СМИ.

Как подчеркнул аким, главный адресат Послания Президента РК – простой человек, а в центре внимания документа – права, благосостояние и безопасность каждого казахстанца. По поручению Главы государства будут приняты беспрецедентные меры по улучшению социального положения граждан, качества жизни и развития общества. Основная цель Послания – укрепление доверия общества к власти, повышение эффективности работы местных исполнительных органов, которая будет оцениваться населением. Если власти будут работать качественно и открыто, сказал Ондасын Уразалин, то каждый житель почувствует позитивные изменения на себе.

Остановился он и на предстоящих задачах по дальнейшему развитию области в ближайший период в рамках поручений Главы государства.

Актюбинцы с большим воодушевлением восприняли обращение Президента, в котором отражены приоритетные направления развития страны на предстоящий период. Участники встречи отметили, что все инициативы соответствуют ожиданиям казахстанцев, открывают новые возможности для будущего страны, и сегодня необходимо объединить усилия, чтобы достичь поставленных целей.

На расширенном заседании выступили депутат областного маслихата Амангельды Есеркепов, ректор АРГУ им. К. Жубанова Бауыржан Ердембеков, руководитель частного учреждения «Западно-Казахстанский центр медиации и переговоров» Алия Куртаева, директор ТОО «Наурыз-Сим» Ибрагим Сарсенбаев, председатель общественного объединения «Спортивно-патриотический клуб «Ер Бақыт», ветеран афганской войны Марат Койлыбаев и другие.

По итогам актива глава региона дал конкретные поручения руководителям госорганов, ответственным за реализацию основных направлений Послания.