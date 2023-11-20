Главу отдела образования арестовали в Актау
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Он находится под стражей
Задержан руководитель отдела образования в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикор вскрыл коррупционную схему необоснованного обогащения в сфере образования.
"По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий изобличен руководитель отдела образования по городу Актау. Он подозревается в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денег и общее покровительство поставщику услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей", – раскрыли подробности в ведомстве.
С санкции суда подозреваемый содержится под стражей.
Досудебное расследование продолжается.