Главу отдела образования арестовали в Актау

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Он находится  под стражей

Фото: Kazpravda.kz

Задержан руководитель отдела образования в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикор вскрыл коррупционную схему необоснованного обогащения в сфере образования.

"По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий изобличен руководитель отдела образования по городу Актау. Он подозревается в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денег и общее покровительство поставщику услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей", – раскрыли подробности в ведомстве. 

С санкции суда подозреваемый содержится под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

 

#Актау #коррупция #чиновник #покровительство #Антикоррупционная служба

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