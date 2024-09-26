Global Innovation Index - 2024: Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии

В мире , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Казахстан показал качественный рост, поднявшись с 81-го на 78-е место в глобальном рейтинге

Фото: akorda.kz

В Женеве состоялась 17-я ежегодная церемония объявления результатов авторитетного международного рейтинга Global Innovation Index - 2024. Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

С 2007 года Global Innovation Index (WIPO) оценивает показатели 133 стран по 80 направлениям и подтверждает влияние инноваций на рост экономики и производства. Рейтинг служит важным индикатором для разработки новых стратегий в области инноваций. Повышение в рейтинге являтся международной оценкой реализуемых государственных реформ и способствует улучшению международной репутации и привлечению прямых инвестиций в Казахстан.

В церемонии приняли участие генеральный директор WIPO Даррен Танг, со-редактор Global Innovation Index Сача Вунч Винсент, главы государств и правительств, в том числе Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь, ведущие эксперты в области социального предпринимательства и инноваций.

Казахстан показал качественный рост и вошел в тройку лидеров Центральной и Южной Азии (после Индии и Ирана), поднявшись с 81-го на 78-е место в глобальном рейтинге. Улучшение наблюдается по показателям «Эффективность государственного управления», «Верховенство закона», «Шкала PISA по чтению, математике и естественным наукам», «Развитость рынка», «Ведение бизнеса», «Чистый приток прямых инвестиций».

Наибольший скачок в рейтинге произошел по показателям «Креативные товары и услуги» – с 93-го на 65-е место, «Национальные художественные фильмы/млн чел.» – с 61-го на 31-е место, и «Домены верхнего уровня (TLD)/тыс. чел» – с 115-го на 80-е место.

Редакторы рейтинга особо отметили вхождение Казахстана в ТОП-30 стран мира по следующим индикаторам:

– «Онлайн правительство» – 8-е место,

– «Полезные модели по происхождению/млрд долл. ВВП по ППС» – 10-е место,

– «Электронное участие» – 15-е место,

– «Соотношение учеников и учителей, среднее образование» – 16-е место,

– «Рост производительности труда» – 30-е место.

Повышению рейтинга Казахстана в Global Innovation Index способствовала работа Проектного офиса при Администрации Президента Республики Казахстан из числа заинтересованных государственных органов под руководством советника Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья.

4 октября 2024 года при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) впервые в Республике Казахстан состоится Региональная церемония обнародования отчета Global Innovation Index 2024 для стран Азии.

В мероприятии примут участие министры инноваций и главы патентных ведомств из стран Азии, представители дипломатического корпуса, международных организаций и заинтересованных неправительственных организаций.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (UN WIPO) — это одна из 15 специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, деятельность которой направлена на поощрение творческой деятельности и содействие международной защите интеллектуальной собственности (ИС). WIPO упрощает международную регистрацию товарных знаков и патентов.

Глобальный инновационный индекс – обширное экономическое исследование стран мира по определению влияния инноваций на развитие стран. Международный рейтинг оценивает 133 страны мира по 80 различным показателям с 2007 года. Значимость роста данного индекса определена включением его в правительственные стратегии Китая, Сингапура, ОАЭ, Турции и др. стран.

 

#казахстан #Азия #рейтинг #лидер #Global Innovation Index

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