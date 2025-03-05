Глобальные проблемы требуют глобальных решений

Организация Объединенных Наций в этом году отмечает 80-летний юбилей. Казахстан стал членом ООН 2 марта 1992 года и с тех пор вот уже 33 года активно вовлечен в деятельность глобальной организации и ее структур по всей повестке дня.

Казахстан, как неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, выступает последовательным сторонником ООН как безальтернативной и универсальной организации, твердо придерживается принципов ее устава, деятельно поддерживает мультилатерализм, вносит значительный вклад в продвижение справедливого и безопасного мира и реализацию Целей устойчивого развития.

Вместе с тем в последние годы на фоне усиления геополитической напряженности, появления новых вызовов, снижения уровня доверия в отношениях между странами актуализировалась дискуссия о необходимости реформирования Организации Объе­диненных Наций и изменения подходов в ее деятельности с тем, чтобы сделать структуру более эффективной и инклюзивной.

«ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более бе­зопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на Doha Forum в декабре прошлого года.

В феврале 2025 года в Совете Безопасности ООН прошли открытые дебаты высокого уровня на тему «Применение принципа многосторонности, реформирование и совершенствование глобального управления». В своем выступлении на них Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал к обновлению и совершенствованию механизмов ООН, чтобы они лучше отражали реалии современного мира.

Он напомнил о принятом в сентябре 2024 года странами – членами Организации документе – «Пакте во имя будущего», который направлен на укрепление глобального управления в XXI веке, восстановление доверия к многосторонности и ООН.

В нем подчеркивается, что Совет Безопасности должен отражать мир сегодня, а не мир 80-летней давности.

В документе излагаются важные принципы, которыми следует руководствоваться в ходе реформирования этого института. В частности, подчеркнул Антониу Гутерриш, СБ ООН должен быть расширен и лучше представлять интересы стран и регионов с учетом современных геополитических реалий. Необходимо также продолжать совершенствовать методы работы Совбеза, чтобы сделать их более инклюзивными, прозрачными, эффективными, демократичными и подотчетными.

Постоянный представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров, принимавший участие в дебатах в Нью-Йорке, подтвердил приверженность Казахстана многосторонности и высказался в поддержку реформы ООН и Совета Безопасности для обеспечения справедливого регио­нального представительства, включая более активное вовлечение средних держав и развивающихся стран.

В год 80-летия Организации Объединенных Наций тема повышения эффективности ее работы и безальтернативности многостороннего сотрудничества для решения глобальных проблем действительно при­обретает особую актуальность.

В Астане в канун 33-й годовщины вступления Казахстана в ООН Офис Постоянного координатора ООН в РК Министерство иностранных дел РК и Президентский центр Казахстана организовали панельную дискуссию, посвященную будущему мультилатерализма.

Мероприятие позволило обсудить актуальные вопросы глобальной безопасности и устойчивого развития в контексте многополярного мира. В ходе дискуссии участники обсудили изменения в международной системе, которые сопровождаются ускоряющимся темпом глобализации и развитием новых технологий. Также был затронут вопрос адаптации ООН к новым вызовам и важности дальнейшего укрепления роли организации в поддержании мира и глобальной безопасности.

– Один из патриархов современной международной политики Генри Киссинджер определил дипломатию как «искусство обуздывать силу». К сожалению, сегодня список вызовов, требующих «обуздания», растет с каж­дым днем. Речь идет о таких угрозах, как кризис доверия между ведущими международными акторами, размывание фундаментальных принципов международного права, эскалация гонки вооружений, рост террористических угроз, активизация гибридных, торговых, валютных и кибервойн. Многоплановый характер современных проблем требует поиска новых решений, которые необходимо принимать и выполнять сообща для достижения устойчивого развития, повышения уровня всеобщей безопасности и справедливости в мире в интересах благополучия будущих поколений. В этих условиях особые надежды возлагаются на многосторонние усилия, прежде всего, в формате ООН, которая в этом году отмечает свое 80-летие, – отметил директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат, открывая встречу.

Участие в обсуждении важной темы приняли первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, и. о. Постоянного координатора ООН в РК Стивен О’Малли, а также посол Бразилии Марсель Фортуна Биато, директор исследовательского института «Общественное мнение» Ботагоз Ракишева, посол Турции Мустафа Капуджи и руководитель Отдела международной безопасности КИСИ Даурен Абен.

Как подчеркнул Акан Рахметуллин, на протяжении восьми десятилетий ООН оставалась главным хранителем мира, играя стратегическую роль в решении глобальных вызовов, лучшей трибуной для выражений разных точек зрения и платформой для поиска компромиссов. Казахстан на протяжении всех 33 лет членства в структуре способствовал международному сотрудничеству и поддерживал многополярный подход в решении проблем, с которыми сталкивается мир.

– Как заявлял Президент Касым-Жомарт Токаев, «альтернативы этой универсальной организации нет». 80 лет ООН – это не только юбилей, но и важная веха для осмысления роли мультилатерализма в современном мире. Мы уверены, что только через совместные усилия и международное сотрудничество можно эффективно решать глобальные вызовы, – отметил заместитель главы МИД РК. – Мультилатерализм является частью архитектуры многостороннего сотрудничества и меж­дународной системы, он выступает условием для мирного и процветающего существования и развития. Ни одна страна не справится с современными сложностями в одиночку. Только объединив усилия, проявив солидарность с принципами и ценностями ООН, ее устава, мы сможем преодолеть комплексные вызовы, которые требуют многостороннего подхода.

Он отдельно подчеркнул усиление роли средних держав в системе международных отношений. В условиях, когда великие державы находятся в конфронтации, middle power могут «вступить в игру» и оказать существенное влияние на парадигму развития мира, сделать «правила игры» более справедливыми, стать фактором устойчивости современного мирового порядка.

Стивен О’Малли, в свою очередь, подчеркнул, что Казахстан всегда демонстрировал невероятно сильную приверженность ООН и ее деятельности, в том чис­ле посредством своего членства в Совете Безопасности и Совете по правам человека, участия в миротворческой деятельности организации. Он также отметил вклад нашей страны в укрепление принципов мультилатерализма, обратив внимание, что республика является членом и движущей силой ряда других многосторонних организаций и форумов.

– В условиях современных глобальных вызовов международное сотрудничество остается ключевым инструментом обеспечения стабильности и устойчивого развития. Казахстан последовательно демонстрирует лидерство в продвижении мира и стабильности, – отметил Стивен О’Малли. – Как говорится в Уставе ООН, организация была создана для того, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны. Чтобы помочь странам подняться по лестнице развития, оказывать гуманитарную поддержку во время конфликтов и стихийных бедствий, обеспечить справедливость и беспристрастность посредством международного права и уважения прав человека. Когда мы смотрим на стоящие перед нами проблемы, такие как войны, конфликты, неравенство в развитии, глобальная несправедливость, экологические и климатические кризисы, массовая миграция, управление такими технологиями, как искусственный интеллект, распространение ядерного, биологического и химического оружия, насильственный экстремизм, то понимаем: адекватно решить эти проблемы без согласованных многосторонних действий очень сложно, – подчеркнул он.

Сегодня ООН подтверждает главный принцип: глобальные проблемы требуют глобальных решений. И. о. Постоянного координатора ООН в РК напомнил озвученную Генсеком на недавнем заседании СБ ООН аналогию: у мира сегодня есть инструменты, «железо» (hardware) для международного сотрудничества, но необходимо обновить его «программное обеспечение» (software). Таким обновлением, по словам Стивена О’Малли, призван стать Пакт во имя будущего, который позволит ускорить трансформационные изменения, учитывая национальные особенности стран и укрепляя коллективную ответственность за достижение общих целей.

Пакт во имя будущего закреп­ляет обязательства по сокращению дефицита финансирования устойчивого развития через механизм Стимулирования достижения ЦУР. В документе содержится призыв к донорам выполнять свои обязательства по официальной помощи в целях развития и привлекать частные инвестиции. Также подчерки­вается необходимость создания надежных систем социальной защиты, справедливого налогообложения и открытой торговли как факторов глобального благополучия.

Декларация о будущих поколениях подтверждает важность вовлечения молодежи в процесс принятия решений на национальном и международном уровнях, чему способствует недавно созданное Молодежное бюро ООН.

Глобальный цифровой договор направлен на развитие цифровой грамотности, поддержку инноваций и предпринимательства среди молодежи. Для эффективной реализации этих инициатив создано Бюро ООН по цифровым и передовым технологиям, которое будет координировать усилия государств в процессе цифровой трансформации.

Как отметили участники дискуссии, 80-летие создания ООН является важной вехой для осмыс­ления роли мультилатерализма в решении глобальных вызовов и укреплении международного сотрудничества.

В частности, посол Бразилии Марсель Фортуна Биато подчеркнул, что многие современные вызовы хотя и являются по-настоящему глобальными и затрагивающими все страны мира, но все-таки имеют несимметричную структуру. Есть ряд проблем, влияние которых на различные страны и общест­ва очень сильно отличается (изменение климата, водный кризис, гендерное неравенство и тому подобное). Поэтому, по его мнению, когда речь идет об «обновлении программного обеспечения» международного сотрудничества, нужно двигаться в сторону большей репрезентативности – голоса всех стран должны быть одинаково слышны, и все страны должны быть вовлечены в процессы выработки и принятия решений по глобальным проблемам.

Посол Турции Мустафа Капуджи тоже подчеркнул: ни одна страна не может справиться с глобальными вызовами самостоя­тельно. Он отметил, что Турция также выступает сторонником мультилатерализма, считая его важным для более устойчивого мироустройства, и в этой связи роль ООН остается незаменимой, поскольку она является единственной платформой, на которой представлены все государства мира.

Укрепление ООН требует конкретных действий и решительности, необходимо приложить усилия, чтобы восстановить доверие к ее деятельности, в частности – к Совету Безопасности. Одной из мер, по его мнению, здесь может стать расширение числа государств – участников Совбеза.

Руководитель отдела международной безопасности КИСИ Даурен Абен обратил особое внимание на роль ООН как главной платформы для международного сотрудничества и столпа глобального мультилатерализма. Несмотря на кризис традиционных механизмов многосторонней дипломатии, на изменения в подходах ведущих мировых держав в современных геополитических условиях, ООН обладает институциональной устойчивостью и потенциалом адаптации к новым реалиям при сохранении основополагающих принципов своей деятельности.

Даурен Абен отметил роль Казах­стана в обеспечении международного мира и безопасности, в том числе в области ядерного разоружения и нераспространения. Он также изложил казахстанское видение реформы Совета Безопас­ности ООН и путей укрепления эффективности организации и ее институтов. По его мнению, в этом контексте большое значение приобретает претворение в жизнь инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о соз­дании в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Цент­ральной Азии и Афганистана.