Глория выходит на прогулку

Любовь ДОБРОТА, Шымкент
С утра до вечера сотрудники бесплатно принимали посетителей и дарили им подарки. К примеру, 17 тыс. детей из малоимущих семей получили билеты на годовое бесплатное посещение зверинца.
Юбиляров поздравил аким города Габидулла Абдрахимов. Он лично ознакомился с ходом реконструкции зоопарка и строительства дополнительных природных зон – африканской и для горных животных. Эти работы не мешают многочисленным посетителям прогуливаться по тенистым аллеям зверинца. По словам сотрудников, каждый день сюда приходят до 800 человек.
Согласно плану, разработанному московскими проектировщиками, после реконструкции зверинец разместится на площади в 30 га. В ближайшем будущем сюда планируется завезти порядка 50 видов млекопитающих. Начнут здесь также разводить редких животных и птиц.
В день открытых дверей посетители смогли увидеть рожденного месяц назад детеныша бегемотов Султана и Ламбады. Малышку решили назвать Глорией – в честь героини известного мультфильма «Мадагаскар». Она вышла в вольер на прогулку со своей мамой, вызвав восторг детей и взрослых. Для Глории в честь юбилея приготовили праздничный фруктово-овощной торт.

