Новая Конституция усиливает позиции работника в вопросах условий труда и отношения со стороны работодателя и формирует основание для государственной политики, ориентированной на повышение качества рабочих мест, так считают сотрудники крупнейшей компании АО «ТНК «Казхром», входящей в ERG. Они призывают казахстанцев прийти на референдум.

Фото: ERG

Сегодня на предприятиях «Казхрома» работает более 19 тысяч сотрудников. Металлурги ERG рассматривают предлагаемый проект Новой Конституции как один из важных документов с точки зрения развития нашей страны и защиты прав рабочих. В нем отражены такие инициативы, как ценность трудолюбия, условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Человек труда не обязан «рисковать по умолчанию» и он вправе требовать соблюдения техники безопасности, обеспечения средствами защиты и нормальных условий труда. А это значит, что новая Конституция исходит из того, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью государства!

Рабочие также говорят, что в референдуме важно мнение и выбор каждого гражданина. Поэтому они призывают всех принять участие в предстоящем референдуме и выразить свою позицию относительно будущего страны. Наше будущее в наших руках.

«Новая Конституция усиливает баланс институтов власти, закрепляет более четкие гарантии прав граждан и создает современную основу для развития страны. Как руководитель крупной промышленной компании и многотысячного коллектива ERG, я особенно ясно понимаю значение этих изменений. Речь идет о долгосрочной устойчивости, инвестиционной привлекательности и уверенности людей в завтрашнем дне. Конституция закрепляет стабильность и предсказуемость правил для бизнеса», - говорит председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.