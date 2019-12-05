Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и звезда мирового футбола Криштиану Роналду задействованы в совместном проекте, сообщает Vesti.kz
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Как рассказали спортсмены в своих аккаунтах в Instagram, они проводят съемки в Турине для DAZN.
"Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN", - написал Головкин.
Португальский футболист подарил GGG футболку "Ювентуса". Головкин же, в свою очередь, - боксерские перчатки.
"Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя, GGG", - подписал такое же фото Роналду.
Отметим, что ранее Головкин признавался, что Роналду является его любимым футболистом.
Напомним, в октябре Головкин завоевал два вакантных пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей
украинца Сергея Деревянченко. Возвращение казахстанца ожидается в конце зимы или весной, ему уже назначили соперника
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