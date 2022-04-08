Глава государства направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину по случаю дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



"За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире. Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса", – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.



В преддверии очередного поединка на ринге Президент пожелал прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья.