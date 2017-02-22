"Горбатый мост" в Астане закроют на ремонт

Общество
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С 24 по 25 февраля "горбатый мост" в Астане будет закрыт для проведения ремонтных работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

По информации управления автомобильных дорог города, на проспекте Богенбай батыра через улицу Гастелло планируется произвести ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов деформационного шва эстакады.

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В связи с чем с 24 по 25 февраля будет частично перекрыта проезжая часть эстакады перед улицей Валиханова.

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Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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