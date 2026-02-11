Горняки и металлурги поддерживают конституционную реформу

Конституционная реформа
70

Конституционная реформа и ее роль в социально-экономическом развитии страны была предметом обсуждения на заседании Комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей и металлургической промышленности Президиума НПП РК «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz

Фото: НПП РК «Атамекен»

Открывая встречу, председатель президиума НПП РК «Атамекен» Канат Шарлапаев подчеркнул, что комитет представляет горно-металлургический комплекс страны, где заняты более 200 тысяч человек. Это люди труда, работающие в реальном секторе экономики, для которых важны простые вещи, прежде всего, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Развитие отрасли требует устойчивой регуляторной политики, понятных правил игры и постоянного диалога с государством, а значит, напрямую зависит от качества проводимых преобразований. Он отметил важность консолидации бизнеса и взвешенного отношения к нормам, которые эволюционируют в проекте Основного закона.

Председатель комитета Николай Радостовец акцентировал внимание на проводимой системной модернизации государства.

- То, что предпринимается руководством страны, это не просто изменения ради изменений. Это - шаги, необходимые для модернизации государства, построения более справедливой и конкурентоспособной экономики, - подчеркнул он.

По словам Радостовца, Казахстан в последние годы демонстрирует уверенное развитие: темпы роста экономики составляют около шести процентов. Молодому суверенному государству важно продолжать реформы, которые укрепляют институты и создают фундамент дальнейшего прогресса.

Особое значение, по мнению руководителя комитета, имеет человекоцентричность предлагаемых изменений - права, возможности и инициатива гражданина объявлены приоритетом государственной политики. В проекте новой Конституции заложено стремление к формированию более открытого, современного и ориентированного на развитие государства.

- Я вижу перестройку политической системы - более современную, институциональную, нацеленную на принципы, которые давно работают в развитых странах: конкуренцию программ, ответственность и правила, понятные обществу. Сегодня особенно важно, чтобы общественная и политическая жизнь строилась не вокруг индивидуальных амбиций отдельных людей, а вокруг программ, которые поддержаны значительной частью общества. Именно партийные программы и открытые дискуссии должны стать основой для дальнейшего взаимодействия и развития. Нам необходимо разворачивать конструктивный диалог на политических площадках о том, как выстраивать дальнейшую экономическую, социальную и политическую стратегию страны. В этом я вижу большой потенциал и считаю, что такие изменения заслуживают поддержки, - сказал руководитель комитета.

Исполнительный директор Республиканской ассоциации производителей драгоценных металлов Канат Баитов отметил, что конституционная реформа важна не только как политическое обновление, но и как фактор инвестиционной устойчивости.

- Конституционная реформа напрямую связана с тем, как будет развиваться экономика страны и насколько понятными и устойчивыми будут правила для бизнеса и инвесторов, — подчеркнул он.

По словам Баитова, уже в преамбуле и ключевых положениях проекта фиксируется акцент на верховенстве закона, защите частной собственности и балансе интересов государства, бизнеса и общества. Для горно-металлургического комплекса это базовые условия стабильной работы и развития.

- Горно-металлургический комплекс – это капиталоёмкие проекты с длительным инвестиционным циклом. Поэтому для нас особенно важно, что Конституция усиливает гарантии собственности, законности и защиты предпринимательства. Это повышает доверие инвесторов и делает условия работы более предсказуемыми, - сказал Баитов.

Отдельно он выделил значение судебной системы и принципа верховенства закона: снижение правовых и регуляторных рисков напрямую влияет на способность привлекать финансирование и запускать крупные инвестиционные проекты.

- Социально-экономический эффект конституционных реформ также связан с устойчивым развитием – созданием рабочих мест, развитием регионов, ростом добавленной стоимости и внедрением современных технологий. Во всех этих направлениях ГМК традиционно играет важную роль. При этом принцип ответственности перед будущими поколениями задаёт рамки для рационального и ответственного недропользования, стимулируя модернизацию отрасли и внедрение экологически эффективных решений без избыточного регулирования, - заключил Канат Баитов.

Участники дискуссии выступили в поддержку конституционной реформы и призвали представителей отрасли быть в авангарде общественного обсуждения.

 

#реформа #конституция #горняки #металлурги

