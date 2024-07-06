Город больших возможностей и центр экономического притяжения

В создании благоприятных условий для жизни и работы жителей столицы, обеспечении устойчивого развития городской среды в реалиях быстрого урбанизационного роста и изменяющихся потребностей населения маслихату отводится чуть ли не главная роль. Отметим, что местный представительный орган Астаны в этом году отмечает свой 30-летний юбилей.

Некогда небольшой город с численностью населения 320 тыс. человек сегодня представляет собой динамичный и конкурентоспособный центр Казахстана. Более того, он стал хабом глобальных торговых потоков, самым крупным потребительским рынком и ключевым транспортно-логистическим узлом нашей страны, средоточием креативной экономики.

– Маслихат Астаны – ключевой орган местного государственного управления, – говорит Ерлан Каналимов. – Нынешние депутаты столичного маслихата выполняют свои функ­ции на неосвобожденной основе, за исключением председателя городского маслихата и председателей двух постоянных комиссий по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, а также по социально-культурному развитию.

Главная задача народных избранников состоит в том, чтобы жизнь в главном городе страны была комфортной и безопасной. На этом, по словам спикера, и построена работа столичного маслихата. Для успешной реализации идей выстроено активное сотрудничество со всеми государственными органами и структурными подразделениями городского акимата.

– Для нас крайне важно поддерживать высокий уровень открытости и прозрачности в ходе взаимодействия с нашими избирателями. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу четко указал, что необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуаль­ных общегосударственных задач. На сегодняшний день процесс регулирования под­отчетности избранников народа перед своими избирателями открыл большие возможности для формирования тесных связей с населением и повышения прозрачности работы депутатов. Могу с уверенностью сказать, что нам удалось решить большую часть поднимаемых вопросов, другие же находятся на особом контроле. Мы постоянно держим руку на пульсе и мониторим ход строительства всех социальных объектов, проверяем их оснащенность, выезжаем на места, – подчеркивает Ерлан Каналимов.

Маслихат как орган местного самоуправления в городе играет важную роль в разработке и реализации проектов социальной сферы. С сентября прошлого года запущен новый проект Joltap для обеспечения занятостью граждан, которые фактически проживают в Астане, но не имеют прописки и не обладают­ нужными трудовыми и практическими навыками. В местах их наибольшего присутствия созданы условия для получения консультации по 52 мерам государственной поддержки, а также совместно с работодателями организованы курсы краткосрочного обучения рабочим профессиям и цифровым навыкам с дальнейшим трудоустройством или микрофинансированием. За четыре месяца работы проекта охвачено 5,7 тыс. человек, трудоустроено более 700 жителей.

Для решения проблемы дефицита ученических мест до 2028 года в столице планируется возвести более 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест. До 2029 года построят всего 77 детских садов, 60 из которых будут государственными.

Здесь важно сказать, что в январе текущего года Правительством утвержден Генеральный план столицы до 2035 года. Документ обсуждался и разрабатывался при активном участии общественности города. Прогнозная численность населения к 2035 году ожидается на уровне 2,3 млн жителей. С учетом демографических расчетов Генпланом предусмот­рено строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения, 916 км улично-дорожной сети и пяти мостов. Определены планы по созданию и развитию необходимой инженерной инфраструктуры.

– Последние крупные городские медицинские объекты в столице были построе­ны десять лет назад. С тех пор население города увеличилось в два раза. На сегодня ежегодно открываются две-три поликлиники. В 2024-м будет начато строительство государственной поликлиники в центре Астаны. Всего же в ближайшие 36 месяцев появятся еще восемь новых поликлиник, две из которых – государственные. Также будет заложен фундамент двух перинатальных центров на 250 коек каждый: один за счет инвестора, второй – «Самрук-Қазына». В целом в столице сформировался высокотехнологичный медицинский кластер, что в значительной мере повлияло на развитие медицинского туризма. В прошлом году оказано более 4 000 медицинских услуг иностранным граж­данам, что в 2,5 раза больше, чем в 2022-м, – уточнил Ерлан Каналимов.

В преддверии Всемирных игр кочевников ведется­ реконструкция объектов «Астана-Арена», «Алау», «Барыс-Арена», ипподрома «Казанат» и благоустройство прилегающей территории. На некоторых улицах и проспектах уже завершены ремонтные работы. Кроме того, утвержден Устав озеленения, в рамках которого застройщики должны качественно озеленять внутридворовые пространства и улицы по периметру так называемых красных линий.

– Мы понимаем, что вопросы многих отрас­лей жизнедеятельности столицы зачастую остаются нерешенными. Прежде всего по причине нехватки или отсутствия финансирования. Совместно с акиматом нами были разработаны и реализованы комплексные планы развития на ближайшие три года.

Так, в рамках плана по развитию системы здравоохранения мы выделили средства на капитальный ремонт медицинских объектов, которые больше всего нуждались в обновлении. Было приобретено необходимое современное оборудование, поддержаны инициативы по увеличению зарплат и других выплат людям в белых халатах. Буквально в этом году свои двери для горожан распахнули обновленные корпуса нескольких поликлиник и городских больниц, – говорит председатель столичного маслихата.

С начала работы депутатов городского мас­лихата VIII созыва разработан и реализуется План мероприятий на выполнение задач по борьбе с преступностью, обеспечению общест­венного порядка и безопасности в столице на 2023–2025 годы, предусматривающий строи­тельство участковых и модульных пунктов полиции, установку камер видеонаблюдения, ремонт спортивного комплекса для стражей порядка и многое другое.

– Вопросам пожарной безопасности в столице, которая застроена небоскребами, необходимо уделить пристальное внимание. Пожарным требуются специальная техника, необходимое обмундирование и оборудование. Кроме того, остро стоит вопрос о строительстве современных пожарных депо в жилых массивах столицы. Мы провели капитальный ремонт во всех старых пожарных частях, в том числе и за счет депутатов – руководителей строительных компаний. С их помощью также построили несколько пунктов полиции по западным стандартам.

Кстати, в ближайшее время мы с коллегами намерены посетить Актюбинскую область, где некоторое время назад приступили к строительству недорогих модулей пожарных частей. Не забываем и о социальной составляющей наших спасателей: поддержали выделение сертификатов на приобретение жилья; дети сотрудников гражданской обороны отдыхают в лагерях во время каникул, – акцентировал внимание Ерлан Каналимов.

Помимо всего вышесказанного, депутаты маслихата активно работают со столичными аксакалами. Для улучшения условий жизни людей старшего поколения до 2025 года разработан план мероприятий «Активное долголетие».

– Программный документ предусматривает оказание бесплатной юридической помощи, повышение финансовой грамотности, проведение благотворительных акций, выставок-продаж произведенной пенсионерами продукции, ярмарок-вакансий, открытие специальных медицинских кабинетов в поликлиниках и многое другое. Мы всегда на связи с руководителями советов ветеранов. За небольшой период работы нами была оказана благотворительная помощь нуждаю­щимся на сумму, превышающую два мил­лиарда тенге. Возвращаясь к теме совместных планов мероприятий, отмечу, что такие же программные документы разрабатываются с управлениями спорта и физической культуры, а также образования, – добавляет председатель столичного маслихата.

Завершая беседу, Ерлан Каналимов поздравил жителей и гостей города с Днем столицы:

– Молодая столица – это отдельная страница истории нашей страны. За эти годы сотни тысяч казахстанцев внесли значительный вклад в строительство и модернизацию города. Поэтому для каждого гражданина наша столица – это частичка Родины, которая близка его сердцу. Вместе мы сделаем нашу столицу и нашу страну еще более сильными и процветающими! В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть цветет и развивается Астана, объединяя города и страны, сплачивая сердца миллионов людей, устремленных к миру и прогрессу!

По словам председателя столичного маслихата, весь год по всей стране будут проходить культурные и спортивные мероприятия, приуроченные 30-летию маслихатов. Депутаты станут инициаторами благотворительных акций, которые, к слову, уже начались в Астане. Запланированы научно-практические конференции.

– Уверен, что этот юбилей мы и наши жители встретим достойно. Юбилейный год будет отмечен в первую очередь полезными делами для населения, – резюмировал Ерлан Каналимов.