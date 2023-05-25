Город с характером и шармом

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Относившийся в советское время к разряду секретных городов Степногорск и ныне живет своей особенной жизнью.

фото из открытых источников

Секретность Степногорска, который не значился ни на одной карте и именовался то Целиноградом-25, то Макинском-2, проистекала из размещенных здесь объектов – Целинного горно-химического комбината (ЦГХК), специализирую­щегося на переработке урановой руды, а также завода «Прогресс», где создавались компоненты био­логического оружия.

Те далекие времена, как и лихие 90-е, непросто пережитые Степногорском, канули в Лету. Сегодня в моногород, являющийся индустриальным флагманом Акмолинской области, на который приходится почти треть производства промышленной продукции, возвращаются люди. Достаточно сказать, что его население нынче составляет 68,5 тыс. человек (в том числе в расположенных в округе поселках – 2,9 тыс.).

Расположенный в стороне от оживленных автотрасс городок, куда добраться сегодня можно только на такси, по-прежнему вызывает интерес.

«Нет, наш Степногорск чище и лучше!»

Так заявила сидящая на перед­нем сиденье такси пассажирка. Торопящийся таксист вез нас на выезд из Кокшетау коротким путем – окрестными улочками, до которых городские субботники либо не дошли, либо обошли их стороной.

Жительница Степногорска Раи­са Головатенко тепло говорит о своем городке, о том, как он, пусть не семимильными шагами, но растет и благоустраивается. Люди чаще стали выбирать его местом жительства. Не так давно лично у нее квартиру приобрела семья, вернувшаяся из, казалось бы, благополучной Германии...

В самом деле, первое, что бросается в глаза, едва въезжаешь в моногород, – чистота и порядок на улицах. На въезде, по левую руку, разрастается новый жилой массив из частных особняков, которого раньше, помнится, не было.

А в целом Степногорск все тот же – микрорайоны, каждый со своим образом и характером, на городских улицах больше пешеходов, чем машин, поскольку практически все учреждения, магазины и заведения находятся в шаговой доступности.

Жилищный фонд здесь состоит в основном из домов старых, построенных в советское время, с действующими, кстати, мусоропроводами. На общем сером фоне яркими пятнами выделяются ­современные многоэтажки.

Как сообщил руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Асхат Игберденов, интенсивное строительство жилья, после перерыва в 30 лет, в Степногорске началось с 2019 года. За это время сдано два 45-квартирных арендных дома. Жилье в них выделено в основном горожанам из социально уязвимых слоев.

За 2022 год объем строительно-монтажных работ составил 12,8 млрд тенге. Строятся еще три 45-квартирных кредитных дома для вкладчиков АО «Отбасы банк». В нынешнем году начнут возводить ФОК, крытый хоккейный корт.

Кроме того, в поселке Бестобе в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» приступят к строительству спортивного комплекса и футбольного стадиона, в селе Карабулак – Дома культуры. Продолжится и строительство жилья.

К слову, частный жилой сектор на въезде – это 20-й микрорайон. Такая у Степногорска особенность – у городских районов нет названий, только номера. Но с прошлого года микрорайон под названием «Солнечный» застраивается горожанами, получающими участки под ИЖС в порядке очереди.

Кое-где городской ландшафт еще нарушают старые, зияющие пустыми глазницами окон советские девятиэтажки.

На сегодня в очереди на жилье по городу зарегистрировано 1 945 граждан, из них 152 – многодетные семьи, 401 претендент – из категории «дети-сироты», 839 – социально уязвимые слои.

Переформатирование пространства

Думается, у тех, кто давненько не бывал в Степногорске, преображение городской среды, особенно прилегающего к жилью пространства, вызовет положительные эмоции. В свое время помогла в этом Программа развития моногородов, в рамках которой в регион за 2012–2016 годы было вложено 55 млрд тенге.

Были отремонтированы улицы, дороги, система водоснабжения. В последние годы здесь развернулось масштабное обустройство дворов, став, пожалуй, примером благоустройства малых городов. В шестом микрорайоне города, где в прошлом году появился великолепный комплекс отдыха и спорта, побывал в ходе рабочей поездки Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев.

Вдоль игровых, спортивных, волейбольных и футбольных площадок, уютных беседок здесь обустроен выложенный брусчаткой тротуар протяженностью 800 метров. Как утверждают горожане, он один из самых длинных в Казахстане.

– Живем здесь около 13 лет, помню, какими пустыми и неприглядными были наши дворы с остатками «советского» тротуа­ра, непролазной глиной по весне. Сейчас все изменилось. Особенно радуемся за детей, ведь обустроены отдельные современные игровые зоны для малышей, подростков, а также места отдыха – беседки и лавочки – для мам с колясками и пожилых людей. Установлены и спортивные тренажеры, на которых по утрам занимаются жители, – рассказывает общественница и волонтер Оксана Атамас.

К слову, нынешним летом в городе будут благоустроены еще десять дворов, в том числе в поселках Заводской, Шантобе и Бестобе. Обустраиваются одновременно и парковки – также очень нужная составляющая городского прост­ранства.

Ежегодно выделяются средства и на средний ремонт дорог. В 2023 году из областного бюджета на эти цели выделено более 69 млн тенге.

Обустроенные спортплощадки, городские скверы стали местами притяжения юных и взрослых горожан практически в каждом микрорайоне.

Пенсионеры Серик и Сакып Жумабаевы переехали в Степногорск семь лет назад из Аккольского района.

– Очень нам нравится этот компактный, уютный и ухоженный город, – делится Серик Жумабаев. – Построенный с учетом розы ветров, он всегда был привлекательным, чистым и аккуратным. Сегодня Степногорск развивается в современном стиле, хорошеет с каждым годом, не заметить этого нельзя.

Индустриальный центр

Доля Степногорска в промышленном производстве области составляет 27–28%. Промышленность представлена предприятия­ми горнодобывающей, хими­ческой направленности, а также машиностроения и энергетики. Наибольший объем продукции приходится на перерабатывающие и золотодобывающие компании.

Добавим, что в Степногорске и его поселках добывают и получают значительную часть золота. Сегодня практически все подшипники, выпускаемые в Казахстане, имеют «степногорскую прописку». В номенклатуре продукции АО «Степногорский подшипниковый завод» около 250 наименований этого техни­ческого устройства. На предприятии работает около 2 тыс. человек.

Здесь расположен и самый большой в Казахстане завод по производству химических средств защиты растений ТОО «Astana Nan Chemicals». Выпускается серная кислота для нужд АО «НАК «Казатомпром». Единственная в Акмолинской области ТЭЦ также построена здесь, в Степногорске.

Руководитель отдела предпринимательства Татьяна Волчек отмечает: промышленность развивается, внедряются новые направления. К примеру, на площадке уранового производства появляются новые предприятия. Так, ТОО «SARECO» перерабатывает коллективные концентраты редкоземельных металлов, ранее компания освои­ла выпуск такого удобрения, как сульфоаммофос, скоро начнет производить марганец.

Среди новых городских производств – выпуск дизтоплива, переработка аккумуляторов, выплавка свинца. Планируется также наладить производство металлоконструкций. То есть город без инвестиций не живет. К примеру, в 2021 году в предприятия Степногорска было инвестировано 63 млрд тенге, в прошлом году поменьше – 28 млрд, а нынче планируется 32 млрд тенге. В регионе зарегистрировано 3 644 дейст­вующих субъектов МСБ.

Часть предприятий испытывает серьезный дефицит кадров. Пестрит объявлениями о вакансиях и местная газета «Престиж». В городском центре занятости отметили, что в Степногорске имеется свыше 700 вакансий, из них 547 – рабочие профессии.

– На апрель 2023 года, – отметила директор городского центра занятости Карлыгаш Гафарова, – по поводу трудоустройства обратились 567 человек, из них 337 уже получили работу.

О качестве жизни

Об этом, пожалуй, лучше самих горожан не скажет никто. Секретарь городского общественного совета Сергей Жаров считает, что жизнь в Степногорске с каж­дым годом становится лучше. Об этом можно судить и по тому, что прак­тически не приходят в общественный совет недовольные чем-либо горожане. Чтобы совсем без жалоб, конечно, не получается. Но обращаются люди в основном с мелкими, бытовыми проб­лемами, которые сразу же и решаются.

Анна Скляр живет в Степногорске с 1988 года. Женщина рассказывает: «Мне нравится наш город – тихий, мирный, спокойный, где все у нас буквально в шаговой доступности. Мы так привыкли к нашей размеренной жизни, что, бывая, скажем, в гос­тях у сына в Новосибирске, через пару-тройку дней уже спешим вернуться домой».

Массовой миграции из города, которая имела место в 90-е годы минувшего века и позже, уже нет, хотя нельзя сказать, что граждане перестали покидать насиженные места. К примеру, по данным гор­отдела образования, еще пять лет назад лишь 41% степногорских выпускников сдавали Единое национальное тестирование. Следом за детьми, поступавшими в основном в вузы России, уезжали и их родители.

Но в прошлом году 67% школьников сдавали ЕНТ, в этом году заявление написали уже 75%. По словам руководителя отдела образования города Алтын Оспановой, молодежь после окончания учебы в вузах стала возвращаться домой.

К примеру, педагогический коллектив школы села Карабулак на 50% состоит из своих же выпускников. В поселке Бестобе работают 12 педагогов, окончивших здесь школу.

В небольшом городе нет вузов. Есть три колледжа – два государст­венных, один частный. Поэтому молодые люди едут учиться в Кокшетау, в столицу, расположенную в 180 километ­рах, или в Россию.

Бывает, уезжают отсюда и поднабравшиеся опыта молодые специалисты. Но разве только из Степногорска они уезжают? В этом уютном городке, судя по всему, комфортнее жить людям старшего поколения. Как моногород, привязанный к промышленным предприятиям, он, увы, продолжает терять молодежь. Все-таки здесь не так много возможностей для образования, карьерного рос­та и развлечений.

Как ни крути, досуг – неотъем­лемая часть жизни молодого поколения. Юные горожанки – Дамина и Любовь – студентки одного из местных колледжей.

Девчонки любят родной город, но жить здесь, говорят, можно, только если получил образование или уже обзавелся семьей. Молодежи заняться нечем. «Город пенсионеров!» – категорично заявляет Люба. Ее подруга, стараясь смягчить тональность высказывания, рассказала, как скучает по своему городу, стоить уехать на несколько дней. В одном девушки едины: обязательно отправятся получать высшее образование, а вернутся ли после домой – покажет время…

Медицинскими услугами степногорцев обеспечивает городская поликлиника, открывшаяся в 1980 году. Новую жизнь медучреждение обрело в 2020-м, подписав с ТОО «Viamedis» в рамках ГЧП договор о доверительном управлении. Впервые за 40 лет поликлиника была капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием, позволяющим оперативно и, самое главное, качественно проводить диагностику по целому ряду заболеваний.

Поликлиника рассчитана на 1 020 посещений в смену. По словам заместителя главного врача Шолпан Жетписбаевой, как и во всем Казахстане, в промышленном регионе больше всего регист­рируются сердечно-сосудистые заболевания.

– Информация о том, что Степногорск находится в «лидерах» по онкологии из-за сосредоточения здесь промышленных предприятий, неверна. Прироста онкологических заболеваний у нас нет, есть прирост заболеваний профессиональных, – говорит она.

Что касается кадрового дефицита, то на сегодня в поликлинике не хватает семи врачей общей практики.

Что волнует степногорцев?

За ответом идем к акиму города Алпысбаю Каиржанову. На этой должности он работает полтора года. Промышленный регион, которым руководит, называет краем с большим потенциалом, стержнем которого являются его люди.

Но в промышленном регионе немало и вопросов проблемных. Одна из болевых точек – работа ТЭЦ, безальтернативного источника теплоснабжения, эксплуатирующегося с 1966 года.

Изношенность сетей, а это 247 км плюс магистральные теплотрассы, составляет 80–90%. Порядком (на 58%) выработан и ресурс оборудования теплоцентрали.

К тому же предприятие перманентно испытывает дефицит кад­ров: машинистов котлов, турбин, обходчиков и операторов котлов, электриков и других.

Сказывается на работе ТЭЦ бесконечное удорожание материалов. Предприятие находится в частных руках. Но аким города называет «нашими» проблемы, накопившиеся в сфере ЖКХ. «Потому что люди – наши», – резюмирует он.

В этом году эксплуатирующая компания выделила на улучшение ситуации 6 млрд тенге: 4,9 млрд – на ремонт котлов, около 1 млрд – на реконструкцию сетей. Кроме того, горотдел ЖКХ принял на баланс около 30 км сетей, на ремонт которых выделено 2 млрд тенге из бюджета.

Еще одна проблема, которую нужно решать, – состояние крыш многоэтажных жилых домов. Около 80 зданий отремонтировано по программе модернизации ЖКХ.

Жалуются горожане также на переполненные городские автобусы, которых очень мало. На сегодня из 46 автобусов в автопарке на ходу всего 16. Нынче перевозчик при поддержке из областного бюджета приобретет в лизинг 12 новых автобусов. Добавим, что в течение семи последних лет горожане платят за проезд 60 тенге… Затраты перевозчика субсидируются из бюджета.

Что касается междугородних перевозок, то городская автобаза приказала долго жить еще в 2018 году, с тех пор как появилось приложение inDrive.

Волнует горожан ситуация с ПХД-отходами, которые, соглас­но подписанному меморандуму, должны были вывезти еще в 2021-м... По словам акима города, вывезти их обещают в этом году.

Есть вопросы в промышленном регионе, связанные с загрязнением, выбросами, пылением, хвостохранилищами, озеленением участков – все это зона ответственности бизнеса. Городской акимат активно контактирует с предприятиями для решения этих и других задач под непрерывным общественным контролем степногорцев.

Для сведения добавим: в национальном рейтинге качества жизни в городах Казахстана за 2022 год Степногорск занял шестое место.

#город #промышленность #ЖКХ #история #РК #Степногорск #жизнь #ПХД-отходы

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