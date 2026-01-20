Город задыхается… «в пределах нормы»

Колонка обозревателя
107
Любовь Доброта

Уже не первый год Шымкент живет по ночам с «задержанным дыханием». Днем южный мегаполис шумит, наполненный движением и солнцем. В темное же время суток на него опускается тяжелый воздух, напитанный резким химическим запахом, от которого не спасают даже плотно закрытые окна. И все это, как снова и снова горожанам объясняют официальные органы, – в пределах допустимых норм.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Неприятный запах в Шымкенте давно перестал быть чем-то экстраординарным. И появляется он с пугающей регулярностью – чаще всего по ночам, при тумане или безветрии. Социальные сети в такие дни превращаются в хронику коллективного недомогания. Люди пишут о детях, просыпающихся среди ночи, о пожилых родителях, у которых подскакивает давление, о невозможности просто провет­рить квартиру.

Но год за годом эти тревожные сигналы наталкиваются на официальную стену отчетов и протоколов. Экологи признают: запах есть. Более того, не отрицают, что он доставляет дискомфорт. Однако каждый раз звучит одно и то же объяснение: превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Следовательно, формально угрозы здоровью населения нет.

Местные органы власти по этой причине не преминули самоустраниться: если нормы не нарушены, то и реагировать не на что.

На прошлой неделе ситуация получила развитие. Один из жителей Шымкента опубликовал в соцсетях видео, на котором отчетливо видно, как над промышленной зоной города на километры растягивается плотный шлейф дыма. И это уже не абстрактный «запах», не субъек­тивное ощущение, а наглядная картина, которую невозможно игнорировать. Ролик быстро разошелся по Сети, вызвав новую волну возмущения и тревоги.

Экологические активисты уверены: происходящее нельзя объяс­нить исключительно природными явлениями. Да, туман может усиливать запахи. Да, погодные условия играют роль. Но человеческий фактор здесь слишком очевиден, чтобы его игнорировать.

Ночное время и туман – идеальные условия для тех, кто предпочитает работать вне поля зрения. И пока официальные структуры говорят о «нормах», в обществе множатся подозрения, версии и догадки, порой доходящие до откровенной конспирологии. Люди не понимают, какие именно предприятия проверяются, в каком режиме ведется мониторинг воздуха, почему замеры почти всегда «чистые», а дышать от этого легче не становится.

Парадокс ситуации в том, что город словно оказался в ловушке нормативов. Запах есть – но он «не опасен». Самочувствие ухудшается – но доказать прямую причинно-следственную связь невозможно. Видео есть – но виновные не названы. Получается, что здоровье горожан – величина субъективная, а цифры в отчетах – объективная истина, не подлежащая сомнению.

Экологическая повестка в крупном индустриальном городе давно перестала быть второстепенной. Это не вопрос паники или эмоций, это вопрос качества жизни и доверия между обществом и государством. Можно ли бесконечно успокаивать людей формулой «в пределах нормы», если они годами ощущают одно и то же – удушье, тревогу и бессилие?

Проблема неприятного запаха давно вышла за рамки экологии. Она стала социальной, психологической и где-то даже политической. Пока город не получит честного, открытого и убедительного ответа, каждый ночной туман будет восприниматься как угроза, а каждый резкий запах – как сигнал опасности.

