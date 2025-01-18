Городок достроят со второй попытки

Закон и Порядок
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане после значительной корректировки проекта достраивают коттеджный городок «Береке» с квартирами, предназначенными для многодетных и малообеспеченных семей.

фото Дмитрия Ерофеева

Городок этот, как говорится, скандально знаменит. Его строительство в Талдыкоргане началось в 2018 году. Изначально тут планировалось возвести 577 коттеджей общей площадью 18,6 тыс. кв. м. Через два года строители попытались было сдать сразу 373 строе­ния, но вскрылось, что 204 из них оказались с изъянами: тонкими стенами без утеплителя, разлаженной системой отопления и даже грибком по углам. Так что ни о какой комфорт­ной и безопас­ной жизни здесь и речи быть не могло.

Отметим, что виновником брака и недоделок оказалось ТОО «ПМК-7К», и осенью 2022 года городской акимат в одностороннем порядке расторг контракты с этим подрядчиком. Было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, оно дошло до суда, и лиц, причастных к хищениям средств, выделенных на строительство «Береке», осудили. Также взыскания за недосмотр получил ряд чиновников.

В прошлом году после значительной корректировки к строительству коттеджного городка приступили снова. Часть домов в нем предстояло отремонтировать капитально, часть – построить, полностью сформировав архитектурный облик «Береке». Раздать ключи «по назначению», то есть очередникам, планировалось в течение нынешнего года.

И вот первые 25 семей въехали в дома, сданные после возобновления проекта. Миссия вручить ключи горожанам выпала акиму Талдыкоргана Ернату Базилу. Поздравляя новоселов, градоначальник отметил, что из бюджета выделены значительные средства для того, чтобы в текущем году все работы по «Береке» были завершены.

Дома в городке однотипные, площадь каждого – под 100 кв. м, на первом этаже – кухня и санузел, на втором – комнаты. Отапливается жилье природным газом. В январе–феврале строители обещают ввести в «Береке» в эксплуатацию 72 дома, до конца года ожидается сдача еще 107 коттеджей.

Остается надеяться, что в «Береке», заселенном со второй попытки, новоселам будет житься комфортно.

#Талдыкорган #Береке #коттеджный городок

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