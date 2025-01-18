Городок достроят со второй попытки Закон и Порядок 18 января 2025 г. 0:33 12 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В Талдыкоргане после значительной корректировки проекта достраивают коттеджный городок «Береке» с квартирами, предназначенными для многодетных и малообеспеченных семей. фото Дмитрия Ерофеева Городок этот, как говорится, скандально знаменит. Его строительство в Талдыкоргане началось в 2018 году. Изначально тут планировалось возвести 577 коттеджей общей площадью 18,6 тыс. кв. м. Через два года строители попытались было сдать сразу 373 строения, но вскрылось, что 204 из них оказались с изъянами: тонкими стенами без утеплителя, разлаженной системой отопления и даже грибком по углам. Так что ни о какой комфортной и безопасной жизни здесь и речи быть не могло. Отметим, что виновником брака и недоделок оказалось ТОО «ПМК-7К», и осенью 2022 года городской акимат в одностороннем порядке расторг контракты с этим подрядчиком. Было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, оно дошло до суда, и лиц, причастных к хищениям средств, выделенных на строительство «Береке», осудили. Также взыскания за недосмотр получил ряд чиновников. В прошлом году после значительной корректировки к строительству коттеджного городка приступили снова. Часть домов в нем предстояло отремонтировать капитально, часть – построить, полностью сформировав архитектурный облик «Береке». Раздать ключи «по назначению», то есть очередникам, планировалось в течение нынешнего года. И вот первые 25 семей въехали в дома, сданные после возобновления проекта. Миссия вручить ключи горожанам выпала акиму Талдыкоргана Ернату Базилу. Поздравляя новоселов, градоначальник отметил, что из бюджета выделены значительные средства для того, чтобы в текущем году все работы по «Береке» были завершены. Дома в городке однотипные, площадь каждого – под 100 кв. м, на первом этаже – кухня и санузел, на втором – комнаты. Отапливается жилье природным газом. В январе–феврале строители обещают ввести в «Береке» в эксплуатацию 72 дома, до конца года ожидается сдача еще 107 коттеджей. Остается надеяться, что в «Береке», заселенном со второй попытки, новоселам будет житься комфортно. #Талдыкорган #Береке #коттеджный городок