Горячий снег

Нештатная ситуация произошла на дорожном участке в 13 км от села Тургусун. Автоцистерна, груженная 25 тоннами кислоты, столкнулась с легковым автомобилем. Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся, на рельеф вытекло 300 литров едкого вещества.

Как сообщили в областном департаменте экологии, к счастью, земля в этой местности еще не успела оттаять. Кроме того, в радиусе пяти километров нет населенных пунктов и водных объектов. Специалисты оперативно отобрали пробы почвы, чтобы определить площадь и глубину загрязнения.

Для нейтрализации разлива горнорудная компания доставила 10 тонн извести. Снег, образовавшийся в результате химической реакции гипс, а также часть грунта вывезены на специализированную площадку. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Это не первый случай дорожного ЧП с серной кислотой. В октябре 2022 года похожая авария произошла на 227-м километре трассы Усть-Каменогорск – Катон-Карагай возле села Ново-Хайрузовки. Из опрокинувшейся автоцистерны вытекло 25 тонн агрессивной жидкости. Площадь загрязнения тогда составила 50 кв. м.

Для локализации и нейтрализации очага специалисты использовали 15 тонн извести. Все работы по рекультивации участка в тот раз выполнила транспортная компания, оказывающая услуги по перевозке опасного вещества.