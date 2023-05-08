Горящий лес в горах Медеу тушат два вертолета и около 80 спасателей

В Медеуский район для тушения лесного пожара на территории национального природного парка отправили дополнительно еще один вертолет Казависпаса, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

Для борьбы с огнем привлекли два вертолета Казависпаса.

Напомним, что на склоне горы произошло возгорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника).

Незамедлительно было направлено 59 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС города Алматы, также оперативная группа ГНПП.

Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой и большим количеством валежника (поваленные сухие деревья).

8 мая, в 01:24, при тушении огня погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы 29-летний сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков.

Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы, командир отделения Специализированного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Алматы, старший сержант гражданской защиты Ерик Окасов.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. В ликвидации возгорания задействованы сотрудники ГНПП "Иле Алатау" - 42 человека и 32 человека личного состава, 5 ед. техники ДЧС г.Алматы, также 2 вертолета Казавиаспаса Ми-171, Ми-8 с водно-сливным устройством.

Предварительная площадь пожара составляет 3 га.