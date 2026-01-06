Госбюджет не должен использоваться для финансирования дорогих частных школ - Премьер

Образование,Правительство
70

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в программном интервью «Казахстан вступил в новый этап модернизации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Руководитель Правительства поставил перед министерствами просвещения, здравоохранения и финансов задачу по устранению дисбалансов в системе подушевого финансирования. Отмечено, что государство берет на себя обязательства по оказанию качественных и доступных образовательных услуг и в случае переполненности государственных учреждений выделяется подушевое финансирование на обучение в частной организации. Вместе с тем, фиксируются факты злоупотреблений, когда формируется искусственный переток учащихся и учителей в целях увеличения объема получаемых субсидий. Это негативно влияет на качество образования, а также на рациональность госрасходов.

Внимание акцентировано также на частных организациях с высокой стоимостью обучения. Премьер-министр подчеркнул, что государственный бюджет не должен использоваться на финансирование так называемых «элитных» школ с высоким уровнем родительской оплаты, позволяющим в полной мере обеспечивать учебный процесс.

Министр финансов Мади Такиев доложил о проводимой работе по переходу на новый механизм размещения государственного заказа в частных школах. В целях решения проблемных вопросов оцифрованы процессы финансирования частных школ – от заключения договоров до оплаты услуг.

По состоянию на 6 января т.г., согласно данным сервиса OrtaBilim, на веб-портале e-Qazyna.kz заключены договоры на финансирование с 789 частными школами (в 2025 году – 845 школ) на сумму 78,7 млрд тенге. 206 учреждений из числа ранее профинансированных не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и др.

В ходе аудита установлены следующие предварительные результаты: аномальные движения 1 333 учащихся с переводами из одной школы в другую от 5 до 12 раз; в 64 частных школах фактическая численность обучающихся превышает установленную проектную мощность более чем в два раза; за 2024 год не отражены доходы в налоговой отчетности по 167 частным школам. Территориальными Департаментами внутреннего государственного аудита направлены письма-уведомления, в результате школами уплачено налогов на сумму 1,2 млрд тенге. На текущую дату проводятся встречные проверки в 46 школах.

Следующим этапом работы станет оцифровка государственных школ (6 887 школ), детских садов и университетов. Таким образом, будет обеспечена прозрачность всего цикла финансирования образовательных услуг, оказываемых за счет бюджета. В ходе совещания был поднят вопрос пересмотра подходов к лицензированию деятельности частных организаций образования.

В целях наведения порядка в области оказания гражданам медицинских услуг частными организациями правительственной рабочей группой, с учетом поступающих от граждан обращений, проводится анализ активов АО «Фонда социального медицинского страхования». По результатам также будут приняты меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности Фонда. По итогам совещания министерствам просвещения, здравоохранения, финансов поручено в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов. Координация возложена на заместителя Премьер-министра Аиду Балаеву. 

#Образование #бюджет #премьер #школы

