Общество
Госорганы занимаются цифровизацией несогласованно – Сагинтаев
Екатерина Елисеева
Государственные органы Казахстана занимаются цифровизацией, не согласуя работу между собой. Об этом сообщил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Мы наблюдаем ряд проблемных вопросов. Госорганы занимаются цифровизацией только в рамках своих направлений, иногда не согласуя реализацию взаимозависимых задач. Нам необходимо вести постоянный мониторинг и оценку эффектов от цифровизации, но каждый госорган просчитывает все это по своему", – сказал Сагинтаев. 

Глава кабмина поручил министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву привести все проекты цифровизации в единую систему и работать над совершенствованием норм, связанных с ней.

"Госпрограмма находится на особом контроле Главы государства. От ее реализации ожидается значительный экономический эффект, который сократит издержки в экономике. Глава государства уделяет этому особое внимание. С момента принятия программы прошел год. Есть положительная динамика. Усовершенствована законодательная база, выработаны и оптимизированы подходы в ведении производства, бизнеса и государственного управления", – сказал Премьер-министр РК.

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