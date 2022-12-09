Государственные реабилитационные центры для детей с инвалидностью сами нуждаются в реабилитации

Он был организован в 1995 году на базе детского сада Совета министров Казахской ССР для детей с органическим поражением нервной системы. Тогда в республике еще не было подобных учреждений, поэтому все начиналось с чистого листа.

В марте 1996 года центр принял первых пациентов. С этого периода и по апрель ­2016-го в «Балбулак» получили лечение 17 738 пациентов, из них 11 095 несовершеннолетних. Дети с поражением нервной сис­темы и психики, с диагнозом «детский церебральный паралич» проходят лечение бесплатно, по квоте. При этом есть два вида квот: первый – «без сопровождения», когда ребенок социально-адаптированный и самостоятельный, второй – «с сопровождением» (мама + дитя) – маленькие дети, либо те, кто в силу диагноза нуж­даются в пос­тоянном уходе.

Проектная мощность центра – 75 коек, из них 60 детских и 15 взрослых. Курс реабилитационного лечения составляет 24 дня, планируется на год 14 заездов. В итоге ежегодно курс реа­билитации за счет государства здесь получают около 900 детей. Тарифы за курс реабилитации: на ребенка 439 тыс. тенге, за пребывание мамы – 16 тыс. тенге.

Однако сегодня центр «Балбулак» работает на грани своих возможностей. В 25 палатах, которые рассчитаны максимум на 75 человек, находятся 120 – 65 детей и 55 родителей! Такая ситуация сложилась из-за того, что родители маленьких пациентов, которым выделили квоту «без сопровождения», хотят находиться с ними вместе.

Другой вопрос – почему поликлиники дают направление на госпитализацию по квоте «без сопровождения» несамостоятельным, маленьким или тяжело больным детям. Естественно, в такой ситуации мамы приезжают вместе с ними, да и врачи советуют, зная, что их не оставят на улице, сдать анализы. Центру, в свою очередь, ничего не остается, как размещать «нежданных» гостей. И такая ситуация происходит каждый год….

Глава общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова знает о тяжелой доле детей с инвалидностью не понаслышке. У ее сына – диагноз ДЦП. В этом году ему выделили квоту на реабилитацию в центре «Балбулак», и мальчик впервые уехал на лечение без мамы, которая надеялась, что это укрепит его навыки социальной адаптации. Но, позвонив сыну в первый же день пребывания, узнала, что там нет воды. Дальше – больше. Выяснились все неприглядные подробности реабилитации детей с инвалидностью: палаты переполнены, проблемы с отоплением и питанием.

Нургуль Ульжекова обратилась к Премьер-министру РК Алихану Смаилову и попросила проверить центр реабилитации на соответствие санитарным правилам по размещению спальных мест для детей и сопровождающих, а также готовность инженерных сетей к полноценному функцио­нированию.

«Пишу не только от своего имени, но и от сотен родителей, которые вынуждены молча принимать такие условия пребывания в центре как данность, переживая, что «лишнее» сказанное может повлиять на дальнейшие их отношения с поликлиниками и препятствовать последующей реа­билитации. Реабилитация действительно будет результативной, если дети будут находиться не в спартанских условиях, а в комфортной обстановке проживания без риска для здоровья. И если сейчас мы снова закроем глаза на эти нарушения, так и будут в погоне за выполнением годового плана под конец года «утрамбовывать» особенных детей в реабилитационные центры», – отметила в своем обращении Нургуль Ульжекова.

Несмотря на то что квоту на лечение сына в реабилитационном центре «Балбулак» ждали пять лет, Нургуль в срочном порядке вылетела в Алматы и посетила данное учреждение как член республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты при партии «Amanat». Увиденное в стенах центра, где детям должно быть комфортно, мягко сказать ошеломило.

– Это же ужас, а не условия! Из-за ограниченных финансовых ресурсов доходит до того, что даже дети, нуждающиеся в диспорте, получают его вполовину меньше. Одна из мам сообщила вчера о том, что ее ребенку вместо 1 000 единиц, смогли дать только 500 единиц диспорта. А будет ли толк от такого лечения? – задает она риторический вопрос.

Из-за форс-мажора с отоплением многие дети заболели, а из-за проблем с поставщиками продуктов три дня ели макароны и гречку. При этом питание для родителя стоит 43 200 тенге, но некоторых мам не информировали об этом, и они столкнулись с финансовыми трудностями. Учитывая, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком с инвалидностью всего 52 тыс. тенге, а еще нужно оплатить расходы на проезд до Алматы – для неработающих мам-одиночек это непосильная ноша.

В свою очередь, администрация центра «Балбулак» не отрицает, что количество пациентов превышено за счет сопровождающих.

– Родители не хотят оставлять детей одних. Они приходят к нам, умоляют и плачут. Поэтому, чтобы не было конфликтной ситуации, и родители не боялись за детей, мы вынуждены идти навстречу и оставлять их, – говорит директор детского реабилитационного центра «Балбулак» Жамиля Баттакова.

Она признает, что нужны дополнительные койки, чтобы принимать сопровождающих.

– Думаю, здесь нужно решать проблему не запретным способом, а чтобы мамы имели возможность останавливаться. Более того, в перспективе создать санатории по типу «Мама и дитя», чтобы не только ребенок, но и мама оздоравливались. Для этого в нашем центре нужно построить новый лечебный корпус, – отмечает глава центра.

При этом, по ее словам, «пациенты уезжают довольные, им нравится лечение».

Действительно, реабилитацию родители хвалят и к врачам претензий нет… Но они надеются, что дети, которые и так обделены судьбой, смогут получать квалифицированную помощь в комфортных условиях, и таким центрам будут выделять адекватные суммы, чтобы реабилитировать их самих.