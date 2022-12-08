Государство и бизнес: взаимные ответственность и поддержка

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Юлия Магер

Глава государства принял участие в церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз».

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Алтын сапа» и «Парыз» прошла в столице с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Глава государства, эти конкурсы стали уже традиционными – ежегодно в Казахстане чествуются успешные бизнесмены, а также отмечается деятельность предприятий, придерживающихся принципов социальной ответственности. На сегодняшний день более 160 компаний удостоены премии «Алтын сапа».

Лауреатами премии «Парыз» стали более 360 предприятий.

Отечественный бизнес быстро развивается. По словам Президента, с 2005 года доля МСБ в валовом внутреннем продукте выросла в три раза – сейчас на его долю приходится 34% экономики страны.

– Сегодня в этой сфере работают более 3,5 миллиона человек. Это 40% трудящегося населения. Еще одно достижение: в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня – 20 миллиардов долларов. До конца текущего года будет реализовано 160 проектов на общую сумму 2 триллиона тенге. В результате будет создано 17 тысяч новых рабочих мест, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие 7 лет будут предприняты усилия по устранению всех барьеров, ограничивающих предпринимательскую активность. Он перечислил меры, необходимые для развития бизнеса.

Первое – это новые подходы к регулированию бизнеса.

– До внедрения института регулирования с чистого листа остался один год. Сегодня Правительством проведена масштабная работа по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию бизнеса. Уже определено более 6,5 тысячи требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Теперь Правительству совместно с палатой «Атамекен» следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года, – сказал Президент.

Второй вопрос, который поднял Глава государства, касается проверок и уголовного преследования предпринимателей. Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что его твердая позиция такова: безосновательный избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимы.

– Мы уже приняли комплекс мер, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса. В этом году свыше 6 тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге. Отменено 1 200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело прекращено за отсутствием уголовного правонарушения. С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Исходя из положительных результатов прошлых лет мною принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствую­щий Указ подписан, – заявил Глава государства.

Он также заверил, что внедрение системных механизмов защиты предпринимателей будет продолжено. Здесь, по мнению Президента, особая роль отводится Генеральной прокуратуре, НПП «Атамекен» и Уполномоченному по защите прав предпринимателей.

– В свою очередь бизнес должен работать добросовестно и неукоснительно соблюдать законодательство – это крайне важно. Рыночная конкуренция, защита прав потребителей, налоговая честность должны стать неотъемлемым условием ведения бизнеса в нашей стране, – особо подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Третье: в Казахстане последовательно создается благоприятная среда для реальной индустриализации. Глава государства напомнил, что принят специальный Закон «О промышленной политике», который предоставляет широкие меры поддержки производителям продукции верхних или средних переделов. Однако некоторые его законодательные нормы до сих пор «пробуксовывают».

– Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Крупные горно-металлургические предприятия предпочитают вывозить ресурсы, а не выпускать продукцию следующих переделов. Доступного сырья для казах­станской обрабатывающей промышленности недостаточно. Это касается производства кабельной продукции, аккумуляторов, алюминиевых изделий и других товаров высокого передела. Правительству следует рассмотреть каждое обращение и принять необходимые системные меры. Подчеркиваю: не ситуативные, а именно системные меры, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Четвертый аспект. Агропромышленный комплекс должен стать еще одним локомотивом развития экономики. Президент поблагодарил аграриев за успешное завершение уборочной кампании, отметив, что агробизнес является стратегически важной сферой для обеспечения продовольственной безопасности страны и снижения продовольственной инфляции.

– Государство будет и далее оказывать всестороннюю поддержку фермерам. В этом году увеличено финансирование льготного лизинга сельхозтехники на 40 миллиардов тенге. В результате аграрии смогли дополнительно приобрести более одной тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, вдвое увеличен объем льготного кредитования посевных и уборочных работ. До 820 тысяч тонн выросли поставки льготных горюче-смазочных материалов для аграриев. С 2023 года будет запущена программа форвардного кредитования фермеров для производства овощной продукции. На эти цели будут предусмотрены средства в объеме около 100 миллиардов тенге, – рассказал Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что последовательное повышение благополучия и качества жизни сельчан является одним из главных приоритетов его предвыборной платформы. В этой связи в первом квартале следующего года будет принята Концепция развития сельских территорий.

Пятое: казахстанский бизнес все больше доказывает свою зрелость и социальную ответственность. По словам Президента, только лауреатами и участниками конкурса «Парыз» в 2022 году на социальные проекты и благотворительность направлено около 36 млрд тенге. В результате было создано более 5 тыс. новых рабочих мест. Государство со своей стороны оказывает меры поддержки работодателям.

– Хочу отметить, что со следующего года при определении победителей конкурса «Парыз» появится дополнительный критерий – вклад в формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями. Это общий долг и государства, и бизнеса перед нашими гражданами, – отметил Президент.

В завершение мероприятия Глава государства торжественно наградил победителей конкурсов «Алтын сапа» и «Парыз».

Победителем премии «Алтын сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект» стало предприятие «Проммашкомп­лект» Павлодарской области, в номинации «Лучший инновационный проект» – Научно-производственное предприятие «Антиген» Алматинской области.

Гран-при премии «Парыз» среди субъектов малого и среднего бизнеса был вручен ТОО «Шуйское-XXI» Акмолинской области – за счет предприятия отремонтированы сельские дороги на сумму 235 млн тенге, построен спортивный комплекс, приобретено спортивное оборудование на общую сумму 360 млн тенге.

Среди субъектов крупного бизнеса Гран-при конкурса по социальной ответственности бизнеса присужден «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» из Атырауской области: ежегодно на программу спонсорства и благотворительности компанией выделяется 1,5 млн долларов, в 2022 году на социальные и инфраструктурные проекты было направлено свыше 4 млрд тенге.

Также Глава государства вручил специальные премии по итогам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса по двум категориям – «Лучший регион» и «Лучший район».

Так, по итогам рейтинга за 2021–2022 годы лучшим регионом, соз­давшим наиболее благоприят­ные условия для ведения бизнеса, приз­нан Шымкент, который показал высокие результаты по темпам роста внешних инвестиций в основной капитал предприятий несырьевого сектора.

«Лучшим районом» стал город Сатпаев в области Улытау. Согласно рейтингу, город набрал высокие баллы по показателям открытости местных исполнительных органов и доступности объектов инфраструктуры.

Вручение премий и наград Президентом Касым-Жомартом Токаевым завершило традиционную большую церемонию чест­вования представителей отечест­венного бизнес-сообщества.

Всего в торжественной обстановке более 70 человек были отмечены рядом премий и наград. В их числе – обладатели золотых, серебряных, бронзовых наград и специальной премии «Лучший социальный проект года» конкурса по социальной ответст­венности бизнеса «Парыз», лау­реаты премии «Алтын сапа» в номинациях «Лучшее предприя­тие, выпускаю­щее продовольственную и⁄или сельскохозяйственную продукцию», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» и «Лучшее предприятие производственного назначения».

Ряд предпринимателей награж­ден специальной премией «Іскер». Свои награды получили победители конкурса «Лучший товар Казахстана» и конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Также на церемонии чествовали отмеченных международной премией «Бизнес кемелдiлiк» («Деловое совершенство») и обладательниц премии Совета деловых женщин «Ару Ана». Традиционно были названы и компании – обладатели зонтичного бренда «Ұлы дала елі».

Как отметил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, заявок на участие в конкурсах и премиях стало гораз­до больше – появляются новые компании и предприятия, бизнес становится более социально ориентированным. Развивается женское предпринимательство, подтверждением чему служит тот факт, что на церемонии чествования представителей бизнес-сообщества в этом году женские имена звучали очень часто.

– Женщины – очень динамичные, ответственные предприниматели. Их становится больше, дают свои плоды программы развития женского предпринимательства. Кроме того, НПП «Атамекен» принимается решение о создании Комитета женского предпринимательства, мы считаем, что эту тему нужно дальше поддерживать и развивать, – отметил Раимбек Баталов.

Кроме того, учитывая, что казахстанский бизнес осваивает и развивает новые направления, традиционные конкурсы и премии также может ожидать обновление с учетом современных трендов.

Также в рамках церемонии прошло награждение ряда победителей III Национального конкурса Qazaqstan Project Management Awards-2022, организованного Администрацией Президента РК, Агентством РК по делам государственной службы, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Министерством национальной экономики РК, ОЮЛ «Союз проектных менеджеров Республики Казахстан» и Академией государственного управления при Президенте РК.

Конкурс проводится с целью поддержки госорганов и других организаций, а также конкретных специалистов, которые активно внедряют и применяют в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента.

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