Государство и бизнес: взаимные ответственность и поддержка

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Алтын сапа» и «Парыз» прошла в столице с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Глава государства, эти конкурсы стали уже традиционными – ежегодно в Казахстане чествуются успешные бизнесмены, а также отмечается деятельность предприятий, придерживающихся принципов социальной ответственности. На сегодняшний день более 160 компаний удостоены премии «Алтын сапа».

Лауреатами премии «Парыз» стали более 360 предприятий.

Отечественный бизнес быстро развивается. По словам Президента, с 2005 года доля МСБ в валовом внутреннем продукте выросла в три раза – сейчас на его долю приходится 34% экономики страны.

– Сегодня в этой сфере работают более 3,5 миллиона человек. Это 40% трудящегося населения. Еще одно достижение: в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня – 20 миллиардов долларов. До конца текущего года будет реализовано 160 проектов на общую сумму 2 триллиона тенге. В результате будет создано 17 тысяч новых рабочих мест, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие 7 лет будут предприняты усилия по устранению всех барьеров, ограничивающих предпринимательскую активность. Он перечислил меры, необходимые для развития бизнеса.

Первое – это новые подходы к регулированию бизнеса.

– До внедрения института регулирования с чистого листа остался один год. Сегодня Правительством проведена масштабная работа по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию бизнеса. Уже определено более 6,5 тысячи требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Теперь Правительству совместно с палатой «Атамекен» следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года, – сказал Президент.

Второй вопрос, который поднял Глава государства, касается проверок и уголовного преследования предпринимателей. Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что его твердая позиция такова: безосновательный избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимы.

– Мы уже приняли комплекс мер, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса. В этом году свыше 6 тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге. Отменено 1 200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело прекращено за отсутствием уголовного правонарушения. С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Исходя из положительных результатов прошлых лет мною принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствую­щий Указ подписан, – заявил Глава государства.

Он также заверил, что внедрение системных механизмов защиты предпринимателей будет продолжено. Здесь, по мнению Президента, особая роль отводится Генеральной прокуратуре, НПП «Атамекен» и Уполномоченному по защите прав предпринимателей.