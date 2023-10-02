Готовь сани летом

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Дина Устиненко

Эксперты обсудили перспективы развития обязательных накопительных и смешанных пенсионных систем.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В Алматы поднимались вопросы, интересующие большую часть населения. Под прис­тальным вниманием – наши пенсионные накопления. То, о чем в Казахстане не принято задумываться ранее 50 лет, начинает беспокоить граждан других стран гораздо раньше. В Швейцарии, например, уже окончив высшее учебное заведение, выпускники при выборе места работы отдают предпочтение тем вариантам, где есть возможность достойных взносов в пенсионную систему.

Международный «круглый стол» «Перспективы развития обязательных накопительных и смешанных пенсионных систем» был проведен в честь 25-летия накопительной пенсионной системы Казахстана. Организаторами выступили ЕНПФ и Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО).

В рамках мероприятия на одной площадке сошлись ведущие эксперты профильной области. Открывая торжественное мероприятие, президент МАСО доктор Мохаммед Азман отметил, что меняющаяся ситуация в пенсионных системах и проблемы, связанные с глобальными тенденциями старения, требуют постоянного сотрудничества и инноваций. «Круглый стол» предлагает уникальную платформу для экспертов, политиков и заинтересованных сторон со всего мира для обмена мнениями, передовым опытом и определения курса на будущее пенсионных систем.

На встрече обсуждены такие актуальные вопросы, как пенсионное обеспечение, много­уровневые пенсионные модели, вызовы, возможности и решения в накопительных и смешанных пенсионных системах, коммуникации, финансовая грамотность населения и пенсионное планирование.

С докладами и обзорами выс­тупили заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова, председатель Агентства Республики Казах­стан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национального банка Казахстана Виталий Тутушкин, член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, которая заявила, что в Казахстане необходимо разработать систему частного управления пенсионными активами. По ее словам, данная система должна включать в себя набор инвестиционных стратегий, соответствующих запросам казахстанцев. Напомним, с 1 июля 2023 года у казахстанцев появилась возможность передавать до 50% от суммы пенсионных сбережений в частное управление. Во время панельного обсуждения зампредседателя Нацбанка Виталий Тутушкин рассказал об изменениях в управлении активами ЕНПФ Нацбанком.

– В текущем году мы вносим изменения в нашу политику. Она предполагает, что мы будем делать акцент на покупке облигаций банков. В этом и следующем году портфель ЕНПФ в части облигаций БВУ будет расши­ряться, – пояснил он.

Завершил первую часть «круг­лого стола» председатель АО «ЕНПФ» Жанат Курманов с докладом на тему: «Накопительная пенсионная система Казахстана: текущее состояние и перспективы развития». В своем выступлении он отметил, что в Казахстане, как и во всем мире, увеличивается количество людей, возраст которых превышает 65 лет. Поэтому вопрос обеспечения населения после окончания трудовой деятельности стоит особенно остро. Председатель АО «ЕНПФ» рассказал о казахстанской многоуровневой пенсионной системе, отметив повышение значимости накопительного компонента, а также сообщил, как изменялись показатели по накоплениям и количеству пенсионных счетов за годы работы ЕНПФ, дал прог­нозы по дальнейшему развитию системы, включая основной параметр результативности пен­сионной системы – коэффициент замещения утраченного дохода, который по международным стандартам должен быть не менее 40%.

#казахстан #ЕНПФ

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