​Готовы участвовать

Главной темой встречи стали поручения Председателя партии, Елбасы Нурсултана Назарбаева по активному участию политической организации в предстоящей предвыборной кампании.

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что члены партии «Nur Otan» полностью поддерживают решение Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных президентских выборов.

– Считаем, что это своевременная и необходимая мера для укрепления стабильности власти и обеспечения единства в стране, – подчерк­нул Маулен Ашимбаев.

По его словам, общенародное голосование позволит укрепить властные институты и снять некоторую неопределенность, имею­щуюся в обществе. Это важно не только для казахстанцев, но и для зарубежных партнеров и инвесторов нашей страны.

– В этих условиях «Nur Otan» выступает гарантом сохранения курса нашего Председателя, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша политическая организация будет сохранять модернизационную повестку и способствовать полной реализации стратегичес­ких приоритетов, определенных Первым Президентом Казахстана, – заявил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Маулен Ашимбаев отметил, что начатые Елбасы масштабные транс­формации в экономической, социальной, политической и духовной сферах останутся для партийцев главными направлениями работы на предстоящий период.

– В этот исторический для Казахстана момент «Nur Otan» в очередной раз продемонстрирует свое стремление к сохранению незыб­лемости курса Елбасы и достижению всех поставленных целей. Как лидирующая политическая партия в стране «Nur Otan» будет принимать самое активное участие в президентских выборах. По поручению нашего Председателя партия будет выдвигать своего кандидата на предстоящих выборах, – сказал он.

Маулен Ашимбаев сообщил, что Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении 23 апреля нынешнего года в городе Нур-Султане XIX внеочередного съезда партии, где и состоится выдвижение единого кандидата от политической организации.

– Для этого в самое ближайшее время будут проведены собрания ППО и партийные конференции во всех филиалах по избранию делегатов съезда. В дальнейшем партия в установленные законом сроки развернет предвыборную кампанию по всей стране. Все наши действия будут проходить в строгом соответствии с действующим законодательством и при соблюдении всех необходимых процедур. «Nur Otan» полностью готов к проведению выборной кампании. Для этого мы используем весь свой организационный, кадровый, политический и информационный потенциал в рамках действующего законодательства, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

По итогам совещания Маулен Ашимбаев дал ряд конкретных поручений Центральному аппарату партии и региональным филиалам по подготовке предстоящего съез­да и проведению сопутствующих организационных мероприятий.