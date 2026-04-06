С наступлением тёплой погоды жители массово открывают окна. Однако именно в такие дни риск несчастных случаев особенно высок. По данным ДЧС ВКО, в прошлом году в регионе из окон выпали 9 детей, один из них погиб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Чтобы снизить тревожную статистику, спасатели прибегли к необычному способу профилактики — в небо над дворами запускают дроны, которые голосовыми сообщениями напоминают жителям о мерах безопасности.

Современные технологии помогают спасателям в профилактике несчастных случаев. В ходе рейдов сотрудники ДЧС также акцентируют внимание на том, как опасно родителям полагаться на москитные сетки. Необходимо своевременно устанавливать специальные оконные замки и фиксаторы, чтобы защитить детей.

«Стоит родителям лишь на минуту отвлечься — и может случиться беда. Мы призываем уделить особое внимание безопасности детей», — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

Родителям спасатели рекомендуют убирать от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник; устанавливать замки и фиксаторы; не оставлять детей без присмотра, особенно в комнатах с открытыми окнами и балконами.