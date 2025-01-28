Активизировать переговоры по СРП-контрактам на выгодных условиях поручил президент

Такое поручение он дал на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет. Значит мы должны привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвесторов, так и на отечественных бизнесменов.
На рынок Казахстана пришли крупные зарубежные компании, занимающиеся геологоразведкой. Запущена Единая платформа, которая будет способствовать простому и прозрачному распределению прав на недропользование. До конца текущей сессии парламента нужно завершить её законодательное обеспечение.
«Реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что. Это принципиальная позиция, которой правительству следует твердо придерживаться», - сказал он.
По словам президента, реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила стать Казахстану надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны.
Между тем крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях.
Помимо этого необходимо вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти. Для повышения коммерческой привлекательности таких проектов правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки.
«Повторяю: в нынешних геополитических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций – это приоритетная задача правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима. Только так Казахстан получит дополнительный приток инвестиций в экономику, увеличит свой ресурсный потенциал и обеспечит условия для открытия новых промышленных производств. Говорю об этом специально, чтобы общество знало мою позицию», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее он заявил, что работу правительства в инвестиционном направлении нужно усиливать.